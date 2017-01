USA wypuszczą ostatniego obywatela Rosji trzymanego w Guantanamo

O ekstradycji poinformował w piątek amerykański Departament Obrony, który podziękował władzom Zjednoczonych Emiratów Arabskich za przyjęcie zwolnionych więźniów.

Mingazowa był aresztowany przez lokalne władze w Pakistanie. Został następnie przekazany Amerykanom, którzy trzymali go w Guantanamo przez 14 lat bez przedstawienia formalnych zarzutów. Władze USA były przekonane, że Mingazow walczył w szeregach Talibów przeciwko wspieranemu przez Amerykanów tzw. Północnemu Sojuszowi. Podejrzewano go także o powiązania z powiązaną z Al-Kaidą grupą ekstremistyczną w Uzbekistanie.

Mingazow zaprzeczał stawianym zarzutom. Rząd Rosji wielokrotnie występował do władz USA o jego ekstradycję do kraju. Pentagon odmawiał informując, że w związku z wrogim stosunkiem Mingazowa do rządu Rosji grozi mu w kraju postawienie w stan oskarżenia. Amerykanie twierdzili również, że według Mingazowa ma on lepsze warunki w Guantanamo niż mógłby oczekiwać w Rosji.

Była żona Mingazowa i jest syn mieszkają obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymali azyl polityczny.