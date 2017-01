UOKiK: istotny pogląd ws. frankowiczów z BPH

W postępowaniu przed sądem w Olsztynie konsumenci domagają się od Banku BPH zwrotu nadpłat waloryzacyjnych oraz stwierdzenia nieważności umowy. Powołują się na nieważny charakter postanowień użytych przez Bank BPH, informuje w komunikacie UOKiK.

Pierwsze z kwestionowanych postanowień dotyczy wyliczenia i przeliczania salda kredytu, drugie i trzecie natomiast sposobu wyliczania kursu kupna sprzedaży franka szwajcarskiego oraz spłaty rat w tej walucie.

- Zdaniem UOKiK, wskazane przez powodów klauzule są niedozwolone, ponieważ doprowadzają do sytuacji, w której bank może jednostronnie ustalać wysokość opłat. BPH informuje w umowie, że dolicza własną marżę, ale nie podaje jej wartości ani sposobu w jaki jest obliczana – głosi komunikat Urzędu.

Prezes UOKiK Marek Niechciał zwraca uwagę, że postanowienia umowy dawały zbyt duże uprawnienia bankowi, który i tak jest dominującą stroną w relacjach z konsumentem.

- Umożliwiały dowolne ustalanie kryteriów mających wpływ na wysokość rat. Jednocześnie kredytobiorca nie mógł sprawdzić na jakiej podstawie bank wycenia swoją marżę – powiedział.



W ocenie prezesa UOKiK, uznanie przez sąd podważanych postanowień umowy zawartej z bankiem za niedozwolone może oznaczać, że cała umowa będzie nieważna.

UOKiK podkreśla, że ocena prawna przedstawiona przez Urząd nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne.

Istotny pogląd w sprawie konsumenckiej to pisemne stanowisko Prezesa UOKiK, w którym Urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym, informuje Urząd.

Bank zapoznał się i przyjął do wiadomości stanowisko UOKiK wyrażone w istotnym poglądzie w związku z postępowaniem sądowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Wydana opinia UOKiK nie może jednak być odnoszona do wszystkich kredytów walutowych udzielonych przez Bank gdyż dotyczy pozwu złożonego w indywidualnej sprawie. Z tego też powodu, w trosce o zachowanie obowiązującej BPH tajemnicy bankowej, nie komentujemy jej treści. Jednocześnie deklarujemy współpracę z organami sądowniczymi w tej i każdej innej sprawie dotyczącej klientów banku, dostarczając przy tym wszelkich informacji niezbędnych do ich rozstrzygnięcia. Bank respektować będzie także postanowienia sądów, zastrzegając sobie przy tym prawo do apelacji.Podkreślamy, że bank każdorazowo stara się podchodzić do wszelkich sporów czy niezgodności stanowisk z klientami w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie uwzględniać interesy klientów, przy zachowaniu litery prawa i respektując zapisy prawnie wiążących umów z klientami.Ponadto, informujemy, że od 2015 roku bank aktywnie wspiera klientów, którzy z uwagi na wzrost kursów walut znaleźli się w trudnej sytuacji. Więcej informacji na temat dostępnych narzędzi pomocowych na stronie banku: https://portal.bph.pl/pl/jestes-w-trudnej-sytuacji-finansowej/.