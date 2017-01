Lagarde ostrzega przed niebezpiecznym „wyścigiem”

Agencja uważa, że szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego odniosła się pośrednio do planów gospodarczych nowego rządu USA.

- Jeśli zakłócenia, których oczekujemy w 2017 roku jako rezultat tego, co zdarzyło się w 2016 roku, okażą się całkowicie negatywne i zakończy się to wyścigiem na froncie podatków, handlu i regulacji finansowych, wówczas dla mnie byłby to naprawdę wielki „czarny łabędź”, który przyniósłby dewastujące skutki – oświadczyła Lagarde podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Podczas kampanii wyborczej Donald Trump, a potem wskazani przez niego członkowie przyszłej administracji USA mówili o konieczności obniżenia w USA podatków, a także zmniejszeniu regulacji. Trump wielokrotnie sygnalizował także konieczność zmiany obowiązujących obecnie reguł handlu międzynarodowego, wywołując obawy możliwych wojen handlowych USA z innymi krajami.