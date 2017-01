Naimski o zakupie akcji PKN Orlen przez PERN

Resort energii podał w piątek w komunikacie, że PERN - strategiczna spółka skarbu państwa , która zajmuje się eksploatacją sieci rurociągów transportujących ropę naftową z Rosji do Polski paliw i Niemiec oraz magazynowaniem ropy naftowej, kupił - od sierpnia 2016 r. 4,9 proc. akcji PKN Orlen za ok. 1,5 mld zł. Odnosząc się do tej informacji, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotr Naimski, któremu PERN podlega, powiedział, że spółka ta jest w sposób "funkcjonalny" związana z rafineriami i - jego zdaniem - związek "na poziomie kapitałowym powoduje, że współpraca(między podmiotami - PAP) ma podstawy biznesowe inne niż kontrakt".



"Skarb państwa jest właścicielem różnych aktywów, które mają realizować interes polskiego państwa. Koordynacja działań między tymi aktywami musi następować; szukamy i używamy różnych narzędzi i instrumentów by do tej koordynacji doprowadzić"- powiedział.



W komunikacie prasowym Ministerstwa Energii napisano: "Zarząd PERN, biorąc pod uwagę istotną rolę spółki w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, oraz uwzględniając stabilną sytuację finansową Grupy, postanowił wpisać się w program konsolidacji aktywów paliwowo-energetycznych. Znalazło to odzwierciedlenie w zapisach nowej strategii PERN na lata 2016-2020, która założyła zaangażowanie kapitałowe spółki w konsolidację krajowych aktywów sektora paliwowo-energetycznego, m.in. poprzez zakup do 5 proc. akcji PKN Orlen, przeznaczając na ten cel ok. 1,5 mld zł".



"Dzięki temu PERN stał się jednym z akcjonariuszy swojego kluczowego, krajowego klienta, uzyskując blisko 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. Pozwoli to osiągnąć pełniejsze synergie ze wzajemnej współpracy biznesowej obu Spółek (PERN S.A. uzyska rozszerzony dostęp do informacji o planach kluczowych przedsięwzięć biznesowych PKN ORLEN S.A., oraz wpływ na ich realizację), usprawni to realizację strategii państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego" - wskazano w komunikacie.



PERN jest spółka akcyjną ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa. w skład grupy oprócz PERN S.A., pięć spółek zależnych: OLPP Sp. z o.o., NAFTOPORT Sp. z o.o., CDRiA Sp. z o.o., PETROMOR Sp. z o.o. oraz Siarkopol Gdańsk S.A.