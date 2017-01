WSJ: ćma z „fryzurą” Donalda Trumpa

Biolog, dr. Vazrick Nazari, który opublikował artykuł o Neopalpa donaldtrumpi przyznał, że do nadania takiej nazwy ćmie skłoniło go podobieństwo szczytu jej główki do charakterystycznej fryzury Donalda Trumpa. Przyznał również, że chciał nagłośnić jej odkrycie, aby „zwiększyć publiczną uwagę na konieczność stałej ochrony wrażliwych habitatów w USA, w których wciąż żyje wiele nieodkrytych gatunków”. Neopalpa donaldtrumpi jest bardzo rzadka, znaleziono ją tylko w dwóch hrabstwach w południowej Kalifornii.

Nadawanie nowo odkrytym gatunkom nazw nawiązującym do znanych ludzi ma długą tradycję, przypomina The Wall Street Journal. Nowy gatunek osy nazwano od kolumbijskiej piosenkarki Shakiry, pająka od aktorki Angeliny Jolie, a ślepego żuka jaskiniowego od Adolfa Hitlera. Nazwy nawiązujące do ustępującego prezydenta USA, Baracka Obamy, otrzymało dziewięć gatunków, w tym cztery ryby, pająk i włosień.