Krupiński z Davos specjalnie dla "PB"

„PB”: Dlaczego pojechał pan na Światowe Forum Ekonomiczne?

Michał Krupiński, prezes PZU: To świetna okazja, żeby nawiązać relacje biznesowe, spotkać się z naszymi inwestorami i akcjonariuszami, a także porozmawiać o przyszłości branży finansowej i ubezpieczeniowej. Kalendarz tegorocznego forum był zapisany co do minuty. Miałem kilkadziesiąt spotkań z szefami banków i firm ubezpieczeniowych, z zarządzającymi największymi funduszami na świecie, a także z przedstawicielami rządów państw, w których działamy. Obecnie – oprócz Polski - są to już cztery kraje. Z perspektywy Davos wiele rzeczy widać wyraźniej, widać, jak kształtują się trendy na globalnych rynkach, zwłaszcza akcji czy obligacji.

Czy polski biznes powinien być tam mocniej obecny? Od lat reprezentacja jest bardzo skromna…

Oczywiście, że tak. Kraje o porównywalnym do naszego potencjale na forum przysyłają naprawdę silne reprezentacje. Drużyna z Polski musi więc mieć więcej zawodników. Po pierwsze — nasze firmy coraz odważniej ruszają na globalne rynki, a w Davos jest możliwość rozmowy z partnerami biznesowymi z całego świata. Po drugie — biznes to wizytówka polskiej gospodarki. Trzeba chwalić się sukcesami polskich firm, bo to najlepszy barometr kondycji całej gospodarki. Polska jest dużym krajem z dużymi aspiracjami. Jeśli chcemy w przyszłości dołączyć do Grupy G20, to obecność w takich wydarzeniach jest konieczna.

Czy udało się odbyć jakąś szczególnie ciekawą rozmowę?

Nie chcę, żeby zabrzmiało to banalnie, ale naprawdę każda z tych kilkudziesięciu rozmów była ciekawa, na przykład z CEO Banku Światowego. Dużo czasu poświęciłem też na spotkania z globalnymi reasekuratorami — w Davos było ich kilkudziesięciu. Rozmawiałem o takich kwestiach, jak tworzenie pola reasekuracyjnego na wypadek powodzi czy pogłębienia sektora ubezpieczeń rolnych. Sporo mówiło się także o nowych zagrożeniach, którym współczesny świat musi stawić czoło, chodzi m. in. o cyberprzestępczość.

Jakie były najważniejsze tematy na tegorocznym forum?

Jednym z czołowych tematów było odpowiedzialne przywództwo. Nie trzeba chyba szczególnej przenikliwości, by powiązać ten fakt z brexitem oraz wyborem Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Globalni liderzy muszą zastanowić się, jak rozładować różne napięcia. Nie możemy dalej nie zauważać niezadowolenia społecznego czy kryzysu politycznego w Europie. Świat się zmienia, co widać choćby po obecności w Davos prezydenta Chin jako najważniejszego gościa, ponadto broniącego wolnego handlu i globalnej gospodarki.

Jak Polska jest odbierana przez uczestników Davos?

Forum w Davos obserwowałem z perspektywy biznesowej, dlatego też skupiałem się na tym, jak światowi liderzy odbierają Grupę PZU. Mam powody do radości. Dzięki ostatnim akwizycjom PZU budzi coraz większy szacunek. Nasze aspiracje, by być największą i najnowocześniejszą firmą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, są rozumiane. Aprobata dla działań Grupy PZU to także pochwała dla polityki gospodarczej rządu, który nie czeka wyłącznie na interwencje niewidzialnej ręki rynku, ale odgrywa coraz bardziej aktywną rolę w gospodarce. Tak od lat działają rządy najbardziej rozwiniętych krajów na świecie.