MF nie wycofuje się projektu centralnego rejestru faktur

Na początku stycznia Morawiecki, minister rozwoju i finansów, zadeklarował, że walka z wyłudzeniami VAT to absolutny priorytet, "bo tam się kryją miliardy". Tzw. lukę VAT-owską oszacował na 40-60 mld zł.

W piątek PAP zapytała Morawieckiego, czy ministerstwo zamierza wycofać się z pomysłu utworzenia centralnego rejestru faktur, jak niedawno donosiła prasa.

„Absolutnie nie ma takiego planu, żeby zmniejszyć wagę projektu centralnego rejestru faktur. Poszerzamy zakres Jednolitego Pliku Kontrolnego, mamy coraz więcej wiedzy, co do tego kto, jak, komu i za co płaci. Bardzo się z tego cieszę, bowiem od lutego, marca będziemy mogli przystąpić do bardzo skrupulatnych analiz, które pokażą nam, którędy uciekają nasze podatki. I to jest zadanie numer jeden dla ministra finansów na ten rok” - podkreślił.

„Musimy uszczelnić system podatkowy w takiej wysokości, żeby te wielkie wydatki społeczne i socjalne, które poczyniliśmy, żeby można było je sfinansować bez pogorszenia sytuacji budżetowej” – dodał.

Morawiecki pytany był też o możliwość wprowadzenia w VAT mechanizmu split payment, czyli podzielonej płatności. Płacony VAT nie trafia w takim przypadku na rachunek sprzedawcy, ale specjalnie dedykowane konto.

„Najpierw dokonamy pewnych analiz, a potem przekażemy informację w tej sprawie. Myślę, że może w ciągu miesiąca, dwóch będziemy wiedzieć więcej w tej sprawie. Jeśli chodzi o split payment (…), to jest to rzecz, która podlega również rozmowom z Komisją Europejską, dlatego trudno teraz o tym mówić bez wstępnych uzgodnień z UE” – zastrzegł.