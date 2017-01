Bułgaria ma nowego prezydenta

Ustępujący prezydent Rosen Plewnelijew przekazał Radewowi urząd i w ostatnim przemówieniu podkreślił, że Bułgaria nie powinna zmieniać kierunku z ostatniej dekady i trzymać się orientacji euroatlantyckiej oraz rozwoju demokratycznego.



Przyśpieszenie europejskiej integracji Bułgarii będzie priorytetem rozpoczynającej się kadencji - podkreślił Radew, dodając, że w ostatnich trzech dekadach Bułgaria trzymała się słusznego kierunku, choć po drodze popełniano wiele błędów i stracono wiele czasu.



„Będziemy wspólnie budować bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, oparte na moralności, wolności i tolerancji, społeczeństwo, niebędące zakładnikiem przeszłości, a dążące ku przyszłości” – podkreślił. „Powinniśmy zdać sobie sprawę z naszej siły, uwierzyć w nią i kontynuować pracę. Będę prezydentem dialogu i pojednania” – dodał.



W pierwszym wywi?dzie dla telewizji publicznej po objęciu stanowiska na pytanie, czy zamierza zmienić kierunek polityki zagranicznej, Radew twierdził, że sprawę tę wyjaśnił już w swoim przemówieniu w parlamencie. „Pytanie to mogą stawić wyłącznie ci, którzy go nie słyszeli. Pytanie jest bezpodstawne. Nie zamierzam podczas całej kadencji na nie odpowiadać”.



Radew nie zdradził daty rozwiązania parlamentu i przyszłych wyborów, ani składu tymczasowego rządu. „Partia socjalistyczna w żaden sposób nie wpływa ma mój wybór, co nie oznacza, że nie dopuszczam wyboru ludzi z lewej strony sceny politycznej. Decyzje jednak będę podejmował sam, jak zawsze robiłem” – podkreślił.



Z Sofii Ewgenia Manołowa