10 mln zł zarobionych na dopalaczach wyprane za pośrednictwem kryptowalut i  kantoru

Na polecenie prokuratury zatrzymano mężczyznę, który miał wyprać dla przestępców ok. 10 mln złotych za pośrednictwem kantoru wymiany walut. Śledztwo, w którym 23 osoby podejrzane są o handel dopalaczami przez Internet, prowadzi Prokuratura Krajowa w Szczecinie.

Jak przekazał PAP w czwartek Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, do zatrzymania Arkadiusza K. doszło w pierwszej połowie października. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie działali na polecenie prokuratorów Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK, który prowadzi śledztwo w tej sprawie.



Według oskarżyciela, Arkadiusz K. "wyprał" dla przestępców pieniądze w kwocie ponad 10 milionów złotych i za to usłyszał zarzuty. Ustalono, że mężczyzna legalizował przychody dopalaczowej mafii za pośrednictwem kantoru wymiany walut w Łodzi.



"Arkadiusz K. przyjmował pieniądze od członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem dopalaczami, następnie lokował je w kryptowaluty i potem ponownie wymieniał na polską walutę, która wracała do członków grupy" – podała w czwartek PK. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.



Prokurator zabezpieczył na potrzeby tego postępowania 2 mln złotych w gotówce, ekskluzywne zegarki i samochód marki aston martin.



Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie nadzoruje śledztwo w sprawie grupy, która sprzedawała dopalacze za pośrednictwem strony internetowej pasjonat.cc, a po jej zamknięciu przez "Rcmonster.shop", "Rcmonster.io", "Bostlab.fun". Klienci przelewali pieniądze na konta "słupów" - podstawionych osób - a następnie odbierali dopalacze z paczkomatów.



"W wyniku działalności grupy śmierć poniosła co najmniej jedna osoba na terenie Szczecina oraz jedna osoba na terenie Radzynia Podlaskiego, a wiele osób nabywających szkodliwe substancje było hospitalizowanych na terenie całego kraju" – podsumowała prokuratura.



Dotychczas w sprawie zarzuty przedstawiono łącznie 23 osobom, z czego 10 przebywa w aresztach śledczych, a 4 poszukiwane są listami gończymi lub europejskimi nakazami aresztowania. Jak podała PK, są to osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej dopalaczami przez Internet.



Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań.