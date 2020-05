101 mafiosów pobierało dochód obywatelski

Pierwszy rząd Giuseppe Contego wprowadził dochód obywatelski w 2018 r. Był to flagowy element programu koalicyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd.

Kilka milionów najuboższych otrzymuje zapomogę w wysokości do 780 EUR miesięcznie. W przypadku rodzin jest to 1180 EUR. Rząd zapewniał, że będą prowadzone skrupulatne kontrole, by nie dopuścić do tego, aby pomoc trafiła do osób, którym nie przysługuje. Podczas operacji pod kryptonimem „Mala Civitas” (złe obywatelstwo) Gwardia Finansowa wykryła, że w Kalabrii przez wiele miesięcy dochód otrzymywało 101 bossów i szeregowych członków tamtejszej mafii ’ndranghety. Pomoc otrzymywali m.in. synowie potężnego przemytnika kokainy Roberto Pannunziego, pseudonim „Bebe”, uważanego przez śledczych za włoskiego Pablo Escobara.