11 proc. MŚP planuje inwestycje w OZE, najczęściej w fotowoltaikę

Choć małe i średnie firmy orientują się w tematyce odnawialnych źródeł energii (OZE), to 95 proc. z niej nie korzysta i tylko 11 proc. planuje to zmienić, najczęściej myśląc o inwestycji w fotowoltaikę - wynika z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Według raportu EFL „Zielona energia w MŚP. Pod lupą”, o elektrowniach słonecznych, wodnych i wiatrowych słyszeli niemal wszyscy ankietowani przedstawiciele małych i średnich firm: na fotowoltaikę wskazało 98 proc., energię wodną – 95 proc., a wiatrową – 92 proc. Biomasa i biogaz spontanicznie wymieniane były najrzadziej wśród źródeł energii odnawialnej.

Jednak zdecydowana większość´ MŚP (95 proc.) nie korzysta z energii odnawialnej, a te firmy, które decydują się na OZE, wybierają fotowoltaikę (4 proc.).

Jak wynika z badania, inwestycję w OZE planuje 11 proc. MŚP, najczęściej również w panele słoneczne (8 proc.). W przypadku większych firm zielony kierunek jest zdecydowanie popularniejszy. 30 proc. średnich firm zamierza zainwestować w energie? słoneczna?, 5 proc. w wiatrowa?, a kolejne 5 proc. w pompy ciepła.

Według przewidywań raportu, mikro, małe i średnie firmy będą z każdym rokiem zwiększać swój udział w tym rynku i do 2030 roku mogą stanowić 30 proc. odbiorców instalacji paneli fotowoltaicznych.

Raport cytuje opinię Marcina Ścigana, wicedyrektora departamentu ds. OZE w Ministerstwie Klimatu, który wskazuje, iż dyskusji o transformacji energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii nie napędza już tylko potrzeba walki ze zmianami klimatu.

"Dzięki wsparciu publicznemu i upowszechnieniu OZE, na świecie, a co za tym idzie również w Polsce, te technologie stały się tańsze. Przede wszystkim mam tutaj na myśli technologie? wiatrowa? i słoneczna?, gdzie koszty produkcji spadły wielokrotnie w przeciągu ostatnich lat. W przypadku energetyki słonecznej to jest ok. 80 proc., a w przypadku energetyki wiatrowej na lądzie ten wskaźnik wynosi ok. 50 proc. Niestety, ceny energii dla mikro, małych i średnich firm w taryfie B i C wraz z kosztami dystrybucji są najwyższe wśród wszystkich odbiorców energii" - ocenił Ścigan cytowany w raporcie z badania. Jego zdaniem to najczęściej brak wiedzy i możliwości negocjacyjnych powoduje, że mały przedsiębiorca kupuje energie? za wyższa? stawkę w nieodpowiedniej dla siebie taryfie.

Zdaniem autorów raportu od wprowadzenia w Polsce w 2015 roku regulacji dla odnawialnych źródeł energii widać´ z roku na rok wzrost liczby i mocy mikroinstalacji OZE w systemie elektroenergetycznym, a dominującą role? pełni fotowoltaika. SolarPower Europe prognozuje, że Polska w 2020 roku zajmie 5. miejsce w Europie pod względem przyrostu mocy w panelach fotowoltaicznych (PV). Z kolei Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019” wskazuje, że udział największej grupy odbiorców instalacji PV w Polsce, jaką są prosumenci indywidualni (gospodarstwa domowe), będzie spadał z ponad 50 proc. w 2019 roku do niecałych 45 proc. w 2030 r. na korzyść´ prosumentów biznesowych.

Badanie ilościowe zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL S.A. z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju, z różnych branż. W sumie zrealizowano 500 wywiadów. 40 proc. stanowili mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, 30 proc. mali przedsiębiorcy zatrudniający do 49 osób, tyle samo średni przedsiębiorcy z maksimum 249 osobami na pokładzie. W raporcie zastosowano wnioskowanie dla MŚP w Polsce (analiza wielkości firm, regionów Polski i całej populacji). Są to wyniki przeważone do struktury firm w Polsce według operatora regon. Przygotowane w ten sposób dane pozwalają analizować i opisywać na poziomie całej populacji firm w Polsce. Badanie wykonano metodą telefonicznych ankiet (CATI) od 11 do 29 maja 2020 roku.