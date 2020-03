Odsetek zatrudnionych Amerykanów, którzy musieli przerwać pracę z powodu epidemii koronawirusa, wzrósł do 9 proc. w tym tygodniu z 1 proc. w poprzednim, informuje Survey USA.

Z badania wynika, że jak dotąd z powodu epidemii 2 proc. Amerykanów straciło pracę. Tydzień temu odsetek ten wynosił 1 proc. Najmocniej poszkodowane są osoby starsze, o wykształceniu gimnazjalnym, kobiety.

26 proc. Amerykanów skrócono godziny pracy. Ponieważ jeszcze niedawno ok. 160 mln miało zatrudnienie, oznacza to, że ok. 41 mln otrzyma w tym tygodniu czek na niższą kwotę niż w ubiegłym.

Odsetek Amerykanów pracujących z domu w niektóre lub wszystkie dni wzrósł do 26 proc. z 17 proc. w ubiegłym tygodniu.