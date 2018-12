15 mln dolarów – The Peacock najdroższym w historii naszyjnikiem z szafirami

Marcin Marcok, właściciel firmy MART DIAMONDS komentuje najważniejsze wydarzenia rynku biżuterii.

Arcydzieło sztuki jubilerskiej i obiekt westchnień pań na całym świecie został sprzedany podczas aukcji Magnificent Jewels w Hong Kongu. Diamentowo-szafirowy naszyjnik składający się z 23 diamentów o masie od 4.05 do 1.03, w barwie D i czystości IF -> VVS1, o łącznej masie 50.63ct oraz 21 sztuk szafirów w barwie nocy kaszmiru, o masie łączne 109.0ct osiągnął górny pułap estymacji brytyjskiego domu aukcyjnego Christie`s. Nowy właściciel za diamentowo-szafirowe arcydzieło zapłacił 15 mln dolarów. Tym samym The Peacock stał się najdroższym w historii naszyjnikiem z szafirami sprzedanym na aukcji. Wartość transakcji odpowiadała 25 proc. sumy całej aukcji. Całkowity dochód wyniósł nieco ponad 60 milionów dolarów. komentuje Marcin Marcok, właściciel firmy MART DIAMONDS.

Podczas aukcji w Hong Kongu, Christie`s wystawiło 267 przedmiotów wśród nich mi.in. sławną zawieszkę z unikatowej kolekcji Marylin Monroe. Intrygujący żółty diament o masie 24.04ct został sprzedany za kwotę 1,3 mln dolarów. Naszyjnik zdobił szyję Marylin Monroe podczas premiery filmu „Mężczyźni wolą blondynki” z 1953 roku. Na uwagę zasługuje pierścionek z rubinem w kolorze gołębiej krwi o masie 10.04ct otoczony diamentów. Pochodzące z Birmy owalne cudo zostało sprzedane za 7,2 mln dolarów.

W tym roku przed nami jeszcze jedna uczta dla miłośników wykwintnej biżuterii. 4 grudnia w Nowym Jorku odbędzie się aukcja Sotheby’s Magnificent Jewels. Wśród wyjątkowych klejnotów na uwagę zasługuje diament w kształcie gruszki o masie 10.62ct. Tym, co czyni kamień niepowtarzalnym jest oczywiście jego masa, ale także żywa i soczysta barwa – FANCY VIVID BLUE. Spektakularna wielkość i jakość tego kamienia gwarantują emocje podczas jego licytacji, tym bardziej, że kamień wyceniono między 20 a 30 milionów dolarów. Diament w czystości VVS1 o takiej barwie i masie pojawia się na rynku średnio raz na 25 lat. Nie ma się czemu dziwić, skoro występuje raz na 330 milionów wszystkich diamentów! W mojej ocenie, pomimo iż kamień jest licytowany w pierwszej połowie aukcji (pozycja 98) przyćmi on pozostałe klejnoty oferowane tego dnia – komentuje Marcin Marcok, właściciel firmy MART DIAMONDS

Na aukcji w Nowym Jorku znajdziemy biżuterię i kamienie pochodzące m.in. z kolekcji Barbary i Franka Sinatry. Katalog zawiera wiele ciekawych diamentów i szafirów. Wśród nich kilka autorskich wzorów Jeana Schlumbergera stworzonych dla Tiffany’ego, w tym jego sławne broszki i bransoletki. Warto w tym miejscu wymienić diamentowo-szafirowo-rubinowy naszyjnik Schlumbergera, który jest wyjątkowo atrakcyjną pozycją. Wstępna cena została ustalona na 80 – 120 tysięcy dolarów, więc jeśli ktoś szuka wyjątkowego wzoru warto zainteresować się tym naszyjnikiem. Ostatnią pozycją wartą uwagi na zbliżającej się aukcji domu aukcyjnego Sotheby`s jest prawie 100-karatowy naszyjnik Van Cleef & Arpels. Prawdopodobnie nowy właściciel będzie musiał wyłożyć za niego nieco ponad milion dolarów.

