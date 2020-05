1,7 mld zł przeznaczy ARP na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw

Tarcza Agencji Rozwoju Przemysłu działa. Przedsiębiorcy, którzy chcą z niej skorzystać, już mogą składać wnioski. Cały proces odbywa się drogą elektroniczną przez specjalny Portal Klienta.

ARP oferuje przedsiębiorcom z sektora MSP trzy instrumenty — leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany do firm transportowych, pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale oraz pożyczkę obrotową na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń. W sumie przeznaczy na ten cel 1,7 mld zł i, jak szacuje, z tarczy będzie mogło skorzystać nawet 4 tys. przedsiębiorców.

Dla branży, która wyjątkowo mocno odczuła skutki spowolnienia gospodarki wynikłego z pandemii, ARP wprowadziła leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie umów leasingowych zawartych z komercyjnymi leasingodawcami. W ten sposób wspiera transportowców w utrzymaniu taboru i miejsc pracy. [FOT. ADOBESTOCK]

— Produkty finansowe oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu pozwolą przedsiębiorstwom na przetrwanie trudnego okresu związanego z wprowadzeniem stanu epidemii. Zasady ich przyznawania zostały dostosowane do obecnych realiów rynkowych, proponujemy kilkuletnie okresy finansowania oraz wydłużone okresy karencji. Jesteśmy przekonani, że polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży transportowej, dzięki temu wsparciu przetrwają ten trudny czas i będą w stanie zagwarantować utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy — mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Leasing

Branża transportowa szczególnie ucierpiała z powodu pandemii. Przed jej nadejściem miała 16 proc. udziału w przewozach drogowych UE, a w przypadku transportu międzynarodowego — aż 25 proc. Teraz ruch transgraniczny praktycznie zamarł, łańcuchy dostaw zostały przerwane. Dlatego dla tej branży ARP wprowadziła leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie umów leasingowych zawartych z komercyjnymi spółkami i towarzystwami leasingowymi. Jego kwota może sięgać 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych wynosi do 12 miesięcy, choć przedsiębiorca może wystąpić o krótszy okres. ARP szacuje, że w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą około 111 tys. zł.

Pożyczki

Pożyczki na pokrycie deficytu w kapitale obrotowym przeznaczone są dla firm z sektora MŚP, których obroty przekraczają 4 mln zł i które w ubiegłym roku notowały zyski. Ich wysokość może wynieść od 800 tys. zł do 5 mln zł. Przedsiębiorca może mieć przyznaną karencję w jej spłacie do 15 miesięcy.

— Liczymy na to, że przez 15 miesięcy sytuacja na rynku na tyle się ustabilizuje, że przedsiębiorca odbuduje swoje zdolności i swobodnie będzie mógł tę pożyczkę zwrócić — tłumaczy Paweł Kolczyński.

Wsparcie udzielane jest na 5 lat. Oprocentowanie wyniesie WIBOR 1M plus marża, która jest uzależniona od przedstawionych zabezpieczeń i okresu spłaty. Do tego doliczyć należy 0,2 proc. prowizji przygotowawczej. Pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń można zaciągnąć na 2 lata. W tym przypadku karencja w spłacie wynosi 12 miesięcy. Jej koszty są identyczne jak tej na pokrycie deficytu w kapitale. Najciekawsze w przypadku tego instrumentu jest to, że pieniądze nie wpływają na konto pracodawcy, a bezpośrednio na konta pracowników.

On-line

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z nowych instrumentów, będą mogli składać wnioski o pożyczki i refinansowanie leasingu przez internet. W tym celu ARP przygotowała specjalną stronę www.arp-tarcza.pl, na której działa Portal Klienta. To rozwiązanie pozwala na szybkie i bezpieczne składanie wniosków. Dzięki temu dofinansowanie można otrzymać bez wychodzenia z domu. Na portalu znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat nowych produktów ARP oferowanych przedsiębiorcom na łagodzenie skutków pandemii. Przedsiębiorca może na portalu zapoznać się z ofertą, wybrać odpowiedni dla siebie produkt, pobrać wniosek, zapoznać się z tym, jak go wypełnić i jakie dokumenty musi do niego dołączyć. Proces składania wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku. Przedsiębiorca profil zaufany może założyć w swoim banku. Do kontaktu z ARP, w tym składania dokumentów, wykorzystuje również swoją bankowość internetową. Odbywa się to tak, że po uwierzytelnieniu osoba składająca wniosek wprowadza NIP lub REGON, a dane firmy są automatycznie pobierane przez system z bazy danych GUS. Zależnie od wybranego produktu przedsiębiorca wprowadza kolejne informacje, załącza niezbędne dokumenty lub zaznacza właściwe oświadczenia. Po wprowadzeniu wymaganych danych kompletny wniosek zostaje wyświetlony, a przedsiębiorca po jego sprawdzeniu podpisuje go przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego i wysyła automatycznie do ARP.

Cały proces jest możliwy dzięki ostatnim zapisom przyjętym w rekomendacjach rządu z tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. Dają one możliwość zawierania i aneksowania umów w formie dokumentowej, a nie, jak dotychczas, obligatoryjnie w formie pisemnej.

Beata Tomaszkiewicz

