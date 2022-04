Komisja zaktualizowała w poniedziałek listę linii lotniczych, które podlegają zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom operacyjnym w Unii Europejskiej, ponieważ nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Po aktualizacji 21 linii lotniczych certyfikowanych w Rosji znajduje się teraz na "czarnej liście".

"Odzwierciedla to poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa w związku z przymusową ponowną rejestracją przez Rosję statków powietrznych, będących własnością zagranicy, świadomie zezwalając na ich eksploatację bez ważnych certyfikatów zdatności do lotu. Jest to naruszenie międzynarodowych norm bezpieczeństwa lotniczego" - podała KE.

fot. Adobe Stock

„Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego zezwoliła rosyjskim liniom lotniczym na eksploatację setek zagranicznych statków powietrznych bez ważnego świadectwa zdatności do lotu. Zainteresowane rosyjskie linie lotnicze świadomie to zrobiły z naruszeniem odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Jest to nie tylko wyraźne naruszenie Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (konwencja chicagowska), ale również stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa. Żyjemy w kontekście niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji militarnej Rosji na Ukrainę. Chciałbym jednak, aby było jasne, że ta decyzja nie jest kolejną sankcją wobec Rosji; została podjęta wyłącznie ze względów technicznych i bezpieczeństwa. Nie mieszamy bezpieczeństwa z polityką” - powiedziała komisarz ds. transportu Adina Valean.

Po aktualizacji łącznie 117 linii lotniczych ma zakaz lotów UE.

Aktualizacja unijnego wykazu bezpieczeństwa lotniczego opiera się na jednomyślnej opinii ekspertów ds. bezpieczeństwa lotniczego z państw członkowskich, którzy spotkali się w dniu 5 kwietnia 2022 r. pod auspicjami Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE za pośrednictwem wideokonferencji.

Komitetowi przewodniczy Komisja przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej. Aktualizacja ma poparcie komisji transportu Parlamentu Europejskiego. Decyzje w ramach unijnej listy bezpieczeństwa lotniczego opierają się na międzynarodowych normach bezpieczeństwa, w szczególności normach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.