3 główne potrzeby ludzi dorosłych w hybrydowym środowisku szkoleniowym

Digitalizacja procesu uczenia się pracowników ery VUCA to fakt. Aby móc zapewnić pracownikowi nieustanny rozwój i poszerzanie umiejętności, pracodawca jest zmuszony dzisiaj oferować coraz bardziej zróżnicowane i lepiej dopasowane do potrzeb pracowników narzędzia szkoleniowe. Według badań ADP Research Institute, 82 % pracowników jest pozytywnie nastawionych wobec wizji, w której będą mieli możliwości wykorzystania nowoczesnych zdobyczy technologii, aby poszerzyć zakres swojej wiedzy w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Cyfrowe technologie to bez wątpienia przyszłość L&D i warto wziąć je pod uwagę, tworząc programy szkolenia i rozwoju pracowników.

W ostatnich latach coraz więcej projektów szkoleniowych opiera się na formule blended learning, gdzie dzięki elastycznemu użyciu różnych narzędzi proces uczenia się możemy dopasować do uczącego się, do organizacji, do sytuacji firmy, do specyfiki pracy i funkcjonowania (praca zmianowa, rozproszenie zespołów). Każdy z nas jest różny, posiada rożne preferencje uczenia się, różne doświadczenia edukacyjne i poziomy kompetencji. Wszyscy posiadamy 3 takie same potrzeby, które muszą być zaspokojone na optymalnym poziomie, abyśmy mogli być zaangażowanymi uczestnikami szkoleń, wdrażali nowe umiejętności, stawiali czoła wyzwaniom świata hybrydowego. Są one obecne w wymiarze zawodowym, rodzinnym, partnerskim.

Pierwsza potrzeba to potrzeba bycia docenianym, potrzeba akceptacji i poczucie, że ja, jako pracownik jestem ok. To znaczy, że komunikacja szkoleń powinna być oparta o pozytywny przekaz potrzeby rozwoju, wsparcia w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami, podkreślanie docenienia już włożonego w pracę wysiłku. Ta potrzeba w środowisku zawodowym przejawiać się będzie potrzebą uwagi i doceniania wyników. Poczucie akceptacji potrzebne jest pracownikowi w świecie hybrydowym by mógł działać - również popełniać błędy i uczyć się.

Druga potrzeba to jest potrzeba żeby robienia czegoś z sensem. Uczący się dorosły musi widzieć czemu służy projekt edukacyjny, dlaczego jest on w takiej a nie innej formule, co mu ta formuła daje. Człowiek chce wiedzieć, jak pożytkowany jest jego wysiłek, na co wpływa i w jaki sposób. To jest potrzeba, która nakręca do działania - poczucie, że robię coś dla siebie, dla innych, coś co mnie żywo interesuje.

Trzecia ważna potrzeba to potrzeba relacji. Każdy z nas jest osobą społeczną, która potrzebuje do funkcjonowania innej osoby i kontaktu z nią. Nie można więc przenieść całego procesu szkoleniowego to sfery cyfrowej bez dołączenia jakieś formy kontaktu człowieka z innym ludzkim mózgiem.

Na wszystkie te 3 potrzeby mamy wpływ jako menedżerowie, HR BP projektując szkolenia, pracę zdalną i hybrydową w których warto dążyć do:

ograniczenia stresu poprzez jasną wizję celu edukacyjnego

życzliwości i wyrozumiałości rozumianej jako kontakt nie tylko na chacie platformy edukacyjnej, ale również realnie

transparentnej komunikacji i mówienie jak jest naprawdę - pracownicy chcą ufać i chcą szczerych komunikatów

eliminacji kontroli i wzmacniania zaufania do pracowników jako właścicieli projektu rozwojowego

Wszystkie firmy potrzebują pracowników VUCA, którzy mają odpowiednie do wyzwań tej rzeczywistości kompetencje opanowania lęku podążania w nieznane, adaptacyjnego sposobu myślenia i reagowania; nieustannego eksperymentowania i przetwarzania ogromnej ilości informacji efektywnie; poszukiwania informacji zwrotnej, która umożliwia stałe doskonalenie i dostosowywanie się; umiejętności budowania relacji z ludźmi posiadającymi wiedzę i potrzebne umiejętności

Czego zatem potrzebuje człowiek w erze VUCA? W 4 słowach: POTRZEBUJE UCZYĆ SIĘ EFEKTYWNIE. Ale czy każdy może efektywnie uczyć się w formule on-line? Odpowiedź brzmi TAK - ale nie oznacza to, że ta sama formuła, to samo szkolenie zdalne, to samo ćwiczenie będzie tak samo angażujące dla każdej osoby.

Autorka: Milena Cieśla, konsultantka L&D, moderatorka design thinking

