350 więźniów zostanie zatrudnionych przy sprzątaniu wagonów PKP

350 więźniów znajdzie zatrudnienie przy sprzątaniu wagonów PKP Intercity na terenie całej Polski - powiedziała w czwartek PAP rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska.

Dodała, że jest to związane z programem "Praca dla więźniów" przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.



Jak przekazała ppłk Elżbieta Krakowska, do pracy przy sprzątaniu wagonów PKP Intercity zostaną skierowani więźniowie, którzy spełniają kryteria zatrudnienia poza zakładem karnym, odbywają karę za niegroźne przestępstwa, korzystają z systemu przepustowego, mają pozytywną ocenę postępów w procesie resocjalizacji, a okres pozostający im do zakończenia odbywania kary pozostaje stosunkowo niedługi.



Wskazała, że więźniowie będą pracować w WARS, który zajmuje się usługą utrzymania czystości w pociągach od 2018 roku. "Wykonuje ją dla PKP Intercity w wielu miastach w całej Polsce. To m.in. Bydgoszcz, Ełk, Gdynia, Gdynia, Kołobrzeg, Olsztyn, Słupsk, Szczecin, Świnoujście, Hel, Katowice, Kraków, Przemyśl, Rzeszów, Wisła, Gorzów Wlkp., Jelenia Góra, Węgliniec, Piła, Poznań, Szklarska Poręba, Wrocław, Zielona Góra, Białystok, Lublin, Łódź, Suwałki, Warszawa, Zamość, Chełm, Zakopane, Lębork, Słupsk, Ełk, Gliwice, Terespol, Biała-Podlaska, Bielsko- Biała, Racibórz, Krynica, Rzeszów, Zwardoń" - wyliczyła rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej.



"W listopadzie 2019 roku spółka WARS S.A. rozpoczęła współpracę z zakładami karnymi z okręgu białostockiego, gdańskiego i katowickiego. Obecnie przy sprzątaniu wagonów zatrudnionych jest 19 osadzonych" - dodała.



Zaznaczyła również, że w ramach programu "Praca dla więźniów" osadzeni pracują w wielu branżach m.in.: meblarskiej, metalowo-ślusarskiej i spawalniczej, stolarskiej, spożywczej, papierowej, muzycznej czy elektrycznej.



"Program +Praca dla więźniów+ przynosi spektakularne rezultaty. Przed jego wdrożeniem zatrudnionych było 24 tys. skazanych, czyli 36%. Dziś pracuje około 37 tys. więźniów, czyli prawie 60 proc. Oznacza to, że w wyniku podjętych działań zwiększono liczbę zatrudnionych o ok. 13 tys. skazanych, a powszechność zatrudnienia wzrosła o ok. 20 punktów procentowych" - podkreśliła Krakowska.



Powiedziała także, że praca dla więźniów jest dobrym sposobem na spłatę zadłużeń alimentacyjnych. "W polskich zakładach karnych średnio przebywa 12 300 więźniów z obowiązkami alimentacyjnymi. Coraz więcej z nich podejmuje odpłatne zatrudnienie. W 2015 r. pracowało średnio 3 797 takich osadzonych (29%), natomiast w 2019 roku – 6 032 (49%). Dzięki odpłatnej płacy skazani mogą spłacać zadłużenia alimentacyjne. Teraz kwoty przekazane osobom uprawnionym z tytułu alimentów są o blisko 5 mln zł wyższe niż w 2015 r." - powiedziała funkcjonariuszka Służby Więziennej.



"Badania pokazują, że resocjalizacja poprzez pracę jest jedną z najskuteczniejszych form powrotu więźnia do społeczeństwa. Pozwala na przystosowanie się do zasad panujących na rynku pracy oraz włączenie się do uczciwego życia na wolności" - dodała.