35,5 mln zł na żłobki w Śląskiem

12 gmin z woj. śląskiego otrzymało w poniedziałek promesy na łącznie 35,5 mln zł na tworzenie nowych placówek i miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowanie w ramach programu " Maluch plus" trafi do samorządów i podmiotów prywatnych.

Promesy przekazał w poniedziałek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Wiceminister powiedział, że w połowie gmin, które otrzymały promesy, nie było opieki nad małymi dziećmi w postaci żłobka lub klubu dziecięcego. W pozostałych zostaną utworzone dodatkowe miejsca.

"Oprócz tego w ramach tego programu jest dofinansowanie zarówno na funkcjonowanie istniejących żłobków, jak również możliwość wsparcia dla podmiotów prywatnych" – powiedział Szwed.

W obecnym roku na tworzenie nowych i utrzymanie dotychczasowych miejsc opieki nad maluchami przeznaczono w całym kraju 450 mln zł, z czego rozdysponowano ok. 350 mln zł. O dofinansowanie mogły starać się samorządy i podmioty prywatne, w tym pracodawcy. Dzięki tym pieniądzom powstanie prawie 25 tys. miejsc opieki w 817 żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych, w Śląskiem będzie to ponad 3 tys. miejsc.

Z danych resortu wynika, że na koniec 2019 r. w Polsce działało 6,2 tys. placówek opieki nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia. Było w nich 176,7 tys. miejsc. W woj. śląskim działało 517 placówek z 17,5 tys. miejsc

Podczas konferencji prasowej wiceminister Szwed przedstawił informację także na temat innych inicjatyw społecznych, realizowanych przez rząd, m.in. " Emerytury plus", czyli pakiecie rozwiązań dla osób starszych. Przypomniał, że od 1 marca nastąpi waloryzacja rent i emerytur. Osoby, które mają świadczenia poniżej 1966,29 zł brutto otrzymają gwarantowaną podwyżkę w wysokości 70 zł brutto. Wskaźnik waloryzacji procentowo-kwotowej wyniesie 3,56 proc. Łączna suma przeznaczona na waloryzację wyniesie ponad 9,2 mld zł.

Od 1 kwietnia ma zostać wypłacona trzynasta emerytura. Wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości minimalnej emerytury, która od 1 marca wyniesie 1200 zł, czyli 981 zł na rękę. Łącznie na trzynastą emeryturę zostanie wydatkowanych ponad 11,8 mld zł, z tych świadczeń skorzysta prawie 10 mln osób. Szwed przypomniał, że trzynasta nie jest wliczana do dochodu, nie można z niej dokonywać egzekucji czy potrąceń.

W ramach programu " Opieka 75 plus" z budżetu państwa do samorządów trafią pieniądze na dofinansowanie usług opiekuńczych dla seniorów.

"Co ważne, zmieniliśmy w tym programie jedną ważną zasadę, że gminy będą mogły zlecać dodatkowe zajęcia opiekuńcze podmiotom prywatnym i organizacjom pozarządowym" – zaznaczył wiceminister.

Inny program, " Senior plus", umożliwia tworzenie wspólnie z samorządami dziennych domów i klubów seniora. Na ten cel trafi w tym roku 80 mln zł.

"Na Śląsku w 2019 r. powstało 31 takich jednostek, 38 jednostek dofinansowujemy, czyli jest zainteresowanie. Mamy nadzieję, że w rozdaniu na 2020 r. również gminy i samorządy w woj. śląskim będą w tym programie aktywnie uczestniczyć" – powiedział wiceminister.

Wspieranie aktywności osób starszych ma także na celu program Aktywność Społeczna Osób Starszych, na który trafi 40 mln zł.

Z programu "Mama 4 plus" – skierowanego do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie wypracowały stażu emerytalnego lub ich staż nie uprawnia do pobierania nawet minimalnej emerytury – korzysta ponad 50 tys. osób. W tym gronie jest 23 ojców – podał Szwed.

Od rozpoczęcia programu 500 plus w kwietniu 2016 r. w woj. śląskim na ten cel trafiło prawie 10 mld zł. W skali kraju to 98 mld zł. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek ocenił, że kwoty przeznaczane na programy społeczne są "imponujące". Przypomniał, że w 2019 r. w ramach programu 500 plus przeznaczono w woj. śląskim 3,3 mld zł.