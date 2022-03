3,6 mld obrotu w Warszawie

Pierwsza sesja tygodnia na warszawskim parkiecie przyniosła docelowy wzrost WIG20 o 0,84, pomimo iż początek handlu przyniósł 3% spadki indeksu. MWIG40 zniżkował 0,67% podczas gdy sWIG80 spadł o 1,18%. Obroty na szerokim rynku (regulowanym) wyniosły 3,66 mld z czego spora część przypadła na sektor wydobywczy i finansowy.

Początek handlu sugerował podtrzymanie wyraźnej podaży i podbicie układów risk-off. Wyraźne spadki eurodolara i wzrosty notowań cen surowców energetycznych podbijały presję wokół rynków EM i walut CEE, gdzie EUR/PLN przejściowo wyznaczył dziś historyczne maksima ponad 5 PLN za euro. Wsparciem okazała się trzecia runda negocjacyjna pomiędzy Ukrainą a Rosją, gdzie po raz pierwszy otrzymaliśmy wiarygodne informacje „czego” żąda strona RUS aby doszło do zakończenia konfliktu (niepodległe republiki DRL i ŁRL, rosyjski Krym i brak przyłączenia UA do UE czy NATO). Niezależnie od braku zasadności tych żądań inwestory założyli iż samo sformułowanie „żądań” zbliża nas do potencjalnej deeskalacji. Dodatkowo wydaje się iż unijni, amerykańscy i brytyjscy decydenci są coraz dalej, w zakresie sankcji, od całkowitego embarga na ropę, gaz czy węgiel z Rosji, co przyniosło lekki ruch korekcyjny m.in. na ropie.