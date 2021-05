Nomura, UBS i UniCredit zostały ukarane przez europejski nadzór antykartelowy za udział w zmowie dotyczącej handlu obligacjami skarbowymi, informuje Reuters.

Kara nałożona przez Komisję Europejską, działającą jako nadzór antykartelowy, wyniosła łącznie 371 mln EUR. W zmowie uczestniczyły jeszcze Bank of America, RBS (obecny NatWest), Natixis oraz WestLB (obecny Portigon).

NatWest uniknął kary, bo to on poinformował o kartelu nadzór. Bank of America i Natixis również nie zostaną ukarane, bo objęło je przedawnienie. Na Portigon nałożona została kara zerowej wysokości, bo w roku rozrachunkowym, na podstawie którego ją naliczano, bank nie zanotował żadnego obrotu netto, wyjaśnia Reuters.