38 proc. pracowników fizycznych aktywnie szuka pracy

85 proc. pracowników fizycznych jest skłonnych przyjąć nową ofertę zatrudnienia, jeśli pojawiłaby się w najbliższym czasie; 38 proc. aktywnie szuka pracy - wynika z badania Pracuj.pl. Główną motywacją do zmiany byłoby wyższe wynagrodzenie.

Według opartego na badaniu raportu „Fachowcy o lepszej pracy. Pracownicy fizyczni o rosnącym rynku zatrudnienia”, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. do pracowników fizycznych kierowanych było 12 proc. wszystkich ogłoszeń na Pracuj.pl. Łącznie to ponad 84 tys. ofert.

Jak podkreślono w raporcie, rosnąca liczba ofert dla pracowników fizycznych wpływa na ich postawy zawodowe i pewność swojej sytuacji na rynku. 55 proc. ankietowanych uważa, że w swojej branży łatwo znaleźliby nową pracę, gdyby jej szukali. Niepewność w tym zakresie wyraziło 15 proc. respondentów.

Zdaniem autorów raportu, stosunkowo pozytywne postawy wielu badanych mogą też wynikać z w miarę łagodnego wpływu pandemii na ich sytuację zawodową. 73 proc. pracowników fizycznych uczestniczących w badaniu deklaruje, że jest w takiej samej lub lepszej sytuacji zawodowej co przed COVID-19.

Prawie 4 na 10 fachowców deklaruje, że aktywnie rozgląda się za nowym miejscem zatrudnienia. 85 proc. badanych jest otwartych na przyjęcie nowej oferty, jeśli pojawiłaby się w najbliższym czasie. Główną motywacją do zmiany pracodawcy jest chęć otrzymania wyższego wynagrodzenia (odpowiedziało tak 72 proc.). Dla porównania, w analogicznym badaniu Pracuj.pl z maja 2021 r. ten udział był wyraźnie niższy i wynosił 49 proc. Dużo rzadziej ankietowani wskazali inne powody: brak możliwości rozwoju czy awansu (27 proc.), poczucie bycia niedocenionym (25 proc.) czy ciężkość pracy pod kątem fizycznym (21 proc.).

"Na postawy kandydatów – fachowców wpływają obecnie dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony ich mobilność zawodową napędza rosnąca liczba ofert pracy fizycznej i coraz głośniejsza dyskusja o rywalizacji pracodawców o kandydatów, szczególnie wśród wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Z drugiej strony jednak część firm stara się utrzymać pracowników, oferując obecnej kadrze lepsze warunki czy podwyższając pensje. W praktyce więc rekrutacyjne postawy fachowców zależą od przemyślanych działań pracodawcy. Nawet ci kandydaci, którzy wcześniej nie rozważali zmiany pracy są skłonni zmienić zdanie, jeśli natrafią na odpowiednio atrakcyjną ofertę" - skomentowała Menedżerka ds. Pozyskiwania Talentów i Rozwoju Pracowników w Grupie Pracuj Konstancja Zyzik.

fot. ROB

Ponad 6 na 10 fachowców badanych przez Pracuj.pl nie poszukuje aktywnie pracy. Prawie połowa tej grupy argumentuje to satysfakcjonującymi zarobkami, 30 proc. odpowiednią lokalizacją obecnego miejsca pracy, 29 proc. dobrą atmosferą, a 22 proc. dobrymi relacjami z szefem. 21 proc. uznało, że na rynku nie ma odpowiednich ofert.

Według badań Pracuj.pl, w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracodawcę zmienił co piąty badany, a w ciągu ostatnich dwóch lat co trzeci. Odpowiedzi badanych fachowców wskazują, że dla wielu z nich istotną cezurą może być okres trzech lat zatrudnienia w jednym miejscu. Udział osób, które pracują dla obecnego pracodawcy krócej lub dłużej od tego okresu rozłożył się mniej więcej na pół.

7 na 10 pracowników fizycznych podkreśla, że szybka rekrutacja to dla nich duży atut pracodawcy. Istotne jest dla nich też, by poszukiwanie pracy wymagało jak najmniejszych formalności. Prawie połowa badanych przyznaje, że nie lubi tworzenia CV, a 44 proc. wolałoby się skontaktować z pracodawcą przez telefon zamiast wysyłać mu życiorys.

W raporcie zaznaczono, że pracownicy fizyczni są jednymi z głównych bohaterów mocno rosnącego rynku zatrudnienia w Polsce, przez co pod pewnymi względami upodabniają się do specjalistów IT – przy wszystkich oczywistych różnicach między tymi dwiema grupami. "Podobnie jak eksperci od nowych technologii, tak też fachowcy w obliczu wyraźnej koniunktury na ich usługi zaczynają zadawać sobie coraz odważniej pytania o to, czego wymagają od pracodawców i konsekwentnie egzekwować to w procesie rekrutacyjnym" - zauważono.

Badanie przeprowadzono we wrześniu i październiku br. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl. Zrealizowano je metodą CAWI (profesjonalnego formularza internetowego) na grupie 506 respondentów – pracowników fizycznych w wieku 18-65 lat. W próbie uwzględniono m.in. kierowców zawodowych, kurierów i dostawców; pracowników produkcji, operatorów urządzeń i maszyn; magazynierów; budowlańców, ekspertów od wykończeń i montażu.