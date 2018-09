4 korzyści dla biznesu z zatrudnienia profesjonalisty HR

Jako doświadczony praktyk biznesu od lat powtarzam, że każdy prezes ma takiego HR-owca, na jakiego zasłużył. Co prawda niektórzy prezesi mają farta i trafiają im się perełki, ale większość to polski standard – prezes nie zna ludzi z HR i strategii personalnej, a oni zaś nie znają prezesa i strategii biznesu. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość, że zatrudnienie dobrego profesjonalisty lub stratega od zarządzania ludźmi jest trudne, ponieważ HR nie dorobił się dotychczas standardu kwalifikacji, profilu zawodowego czy rekomendowanej ścieżki rozwoju zawodowego. Dlatego postanowiliśmy zmierzyć się z tym tematem. HR Influencers wraz z partnerami merytorycznymi i pod rękę z branżą marketingu internetowego wdraża właśnie pierwszy standard kwalifikacji HR w Polsce.

Polski biznes dojrzewa i rozumie różnice między specjalistami od kadr i płac, a specjalistami od rekrutacji, rozwoju, kultury zarządzania, marki pracodawcy, badań i analiz zatrudnienia. Właśnie po to wprowadzaliśmy kiedyś nazwę HR: aby wskazać na zmianę w podejściu do funkcji zarządzania ludźmi. Dziś, analizując trendy i wyzwania przyszłości, czas dokonać kolejnego kroku w zakresie profesjonalizacji zarządzania biznesem. Jest nim stworzenie standardu kwalifikacji, uwzględniającego ścieżkę rozwoju zawodowego oraz model niezbędnych kompetencji na poszczególnych etapach rozwoju. Uzupełnieniem standardu jest system certyfikacji skierowany do profesjonalistów HR z różnym stażem zawodowym i kadry menedżerskiej. Nie będę pisać o szczegółach – warto ich szukać w najbliższej przyszłości m.in. na łamach Pulsu Biznesu. Ważne, że od października br. liderzy biznesu oraz liderzy HR dostaną użyteczne wsparcie w podejmowaniu decyzji o zatrudnianiu lub ukierunkowanym rozwoju profesjonalistów z branży zarządzania ludźmi (HR), które będzie kładło nacisk na budowanie zawodu i branży profesjonalistów od zarządzania ludźmi.

Priorytety biznesowe CEO i CHRO: 4W

Kiedy rok temu zaczynaliśmy pracę nad stworzeniem standardu kwalifikacji i systemu certyfikacji, za punkt wyjścia postawiliśmy sobie pytanie, jacy powinni być profesjonaliści HR, aby rzeczywiście mieć wpływ na biznes i jego kierunek. Odpowiedź wydaje się prosta. Profesjonaliści HR powinni rozumieć biznes i wiedzieć, że przewagi konkurencyjne budujemy w oparciu o zaangażowanych pracowników, zorientowanych na potrzeby klientów. Sercem przygotowanej ramy kompetencji HR jest strategia biznesu, a nie wydawanie budżetu na tzw. działania rozwojowe i HR-owe projekty, cokolwiek to znaczy.

Zorientowany biznesowo profesjonalista, partner od zarządzania organizacją i ludźmi w biznesie (HR) oferuje odpowiedzi na kluczowe pytania w 4 strategicznych obszarach:

Znajomość odpowiedzi na powyższe pytania stanowi dziś o być albo nie być na zmieniającym się rynku. Rynku klienta i prosumenta, oczekujących nie tyle sprzedaży, co konkurowania o jego serce i lojalność pożądanym Customer Experience. Tego zaś nie da się osiągnąć, zatrudniając niekompetentnych ludzi w HR lub zatrudniając niezwykle kompetentnych po to, żeby ich posadzić w kącie w oczekiwaniu na czasy, gdy kadra menedżerska sama dojrzeje do profesjonalnego zarządzania pracownikami.

Autor: Joanna Malinowska-Parzydło, CVO, członek zarządu Personal Brand Institute, HR Influencers

