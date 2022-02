4 proc. akcji Aramco trafiło do funduszu inwestycyjnego

"Po operacji przekazania udziałów Aramco funduszowi inwestycyjnemu, którego zadaniem jest stworzenie warunków wyjściowych dla restrukturyzacji, monarchia wciąż będzie głównym udziałowcem czołowego koncernu paliwowo-chemicznego kraju, ponieważ posiada w nim w sumie 94 proc. akcji" - zaznaczył następca tronu w wypowiedzi dla Saudyjskiej Agencji Prasowej (SPA).

Przekazanie 4 proc. udziałów Aramco Funduszowi Inwestycji Publicznych wpisuje się w plan zarządu Funduszu, by zwiększyć zarządzane aktywa do ok. 1 mld dolarów do końca 2025 r. - pisze w komentarzu agencja AFP. Koncern Aramco, do niedawno będący w całości spółką skarbu państwa, w grudniu 2019 r. zadebiutował na giełdzie w Rijadzie, co przyniosło monarchii 29,4 mld dolarów USA - przypomina.

W trzecim kwartale ubiegłego roku - zysk netto koncernu Aramco wzrósł o 158 proc., częściowo dzięki odbiciu cen ropy i popytowi po pierwszych falach pandemii, osiągając poziom 30,4 mld USD w porównaniu z 11,8 mld USD w trzecim kwartale 2020 r.

Książę Muhammad ibn Salman jest głównym promotorem transformacji ekonomicznej kraju. Cień na jego program modernizacji rzuca autorytarny styl zarządzania i brutalne traktowanie przeciwników politycznych.

Istnieją poszlaki pozwalające wnosić, że za zabójstwem saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego w konsulacie w Stambule w 2018 roku, stał progresywny książę. W opublikowanym w 2019 roku raporcie specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji Agnes Callamard wskazano, że zleceniodawcą zabójstwa dziennikarza był "według wiarygodnych świadectw" następca saudyjskiego tronu.

Pod kierunkiem księcia Muhammada ibn Salmana został wypracowany program modernizacji znany jako "Wizja 2030" obejmuje on cały szereg innowacyjnych zmian tak w sferze gospodarczej, jak w społecznej