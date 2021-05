45 tys. ochotników do odstrzelenia 12 bizonów w Wielkim Kanionie

W parku narodowym USA bizony zniszczyły roślinność, stanowiska archeologiczne i wodopoje.

Aż 500 bizonów zamieszkało niedawno w północnej części Parku Narodowego Wielkiego Kanionu i sieje spustoszenie w ekosystemie — twierdzą urzędnicy National Park Service, którzy chcą zmniejszyć stado do 200 osobników. Po raz pierwszy pozwolą zabić bizony na terenie parku 12 ochotnikom, których zgłosiło się aż 45 tys. Urzędnicy chcą zmniejszyć liczebność stada, które według nich uszkodziło roślinność, stanowiska archeologiczne i wodopoje.

Każdy wybrany wolontariusz podczas akcji, która rozpocznie się jesienią, może zabić jednego bizona. Stado zostanie zredukowane również dzięki chwytaniu i przemieszczaniu bizonów oraz polowaniom, które odbędą się poza parkiem.

Wolontariusze muszą być w dobrej kondycji fizycznej i zdać egzamin z umiejętności strzeleckich. 25 finalistów zostanie ogłoszonych w tym miesiącu, a pierwszych 12 spośród nich, którzy złożą kompletne wnioski, zostanie wybranych do odstrzelenia zwierząt.

Według National Park Service w XVI w. w Ameryce Północnej żyło od 30 do 60 mln bizonów. Do XIX w. ich liczba spadła do około 400. Działania na rzecz ochrony tych zwierząt pomogły zwiększyć liczebność i obecnie w Ameryce Północnej żyje ich około 500 tys.