480 mln EUR na rozbudowę fabryki LG Chem we Wrocławiu

Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy LG Chem Wrocław Energy 480 mln EUR (2,2 mld zł). Nowy zakład da 1,8 tys. nowych miejsc pracy, donosi Devdiscourse.

Pieniądze zostaną wykorzystane na sfinansowanie rozbudowy potencjału produkcyjnego LG Chem Group w Europie. Dzięki nim w LG Chem Wrocław Energy zbudowany zostanie innowacyjny i zautomatyzowany zakład produkcji cel akumulatorów do aut elektrycznych. Pieniądze z EIB pokryją ok. jedną trzecią z 1,5 mld EUR, które zostaną przeznaczone na projekt. Pozostałe pieniądze będą pochodzić z własnych środków południowokoreańskiej firmy oraz innych źródeł finansowania.

Zakład, do sfinansowania którego wykorzystane zostaną pieniądze z EIB, będzie miał potencjał wyprodukowania rocznie cel o łącznej mocy 35 GWh. Oznacza to, że wystarczy ich dla ponad 500 tys. elektrycznych aut rocznie. Dzięki inwestycji powstanie ok. 1,8 tys. nowych miejsc pracy, a ich łączna liczba we Wrocławiu wzrośnie do ponad 6 tys. do końca 2022 roku.

Teresa Czerwińska, wiceprezes EIB podkreśliła, że to pierwsza umowa banku z LG Chem Wrocław Energy.

- Jest znacząca z wielu powodów. Pomaga Europie zbudować masę krytyczną przy produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych w kluczowym momencie komercjalizacji pojazdów elektrycznych w Europie, promuje przejście na elektromobilność i bardziej ekologiczny przemysł motoryzacyjny; pomaga w tworzeniu nowych wykwalifikowanych miejsc pracy w regionie - powiedziała.

Jeong Joon Ha, dyrektor finansowy LG Chem Wrocław Energy podkreślił, że pożyczka zapewnia firmie środki na stworzenie konkurencyjnego łańcucha wartości akumulatorów w Europie i Polsce.

- Ponadto umożliwia grupie LG Chem przewodzenie pod względem wzrostu na europejskim rynku akumulatorów - dodał.

Dzięki nowej inwestycji LG Chem zwiększy zdolności produkcyjne akumulatorów do ok. 65 GWh, a zakład we Wrocławiu będzie jednym z największych na świecie.