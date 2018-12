T Mobile Polska uruchomił pierwszą w Polsce sieć mobilną piątej generacji. Jej zasięg obejmuje na razie centrum Warszawy. Uruchomiono pięć nadajników. Tym samym dołączyliśmy do państw, w których zrobiono pierwszy praktyczny krok na drodze do uruchomienia 5G.

Na warszawskim Placu Defilad ruszyła nietypowa placówka – #5G_LAB, w której Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji, oraz przedstawiciele T Mobile wspólnie zainaugurowali działanie pierwszej w Polsce sieci piątej generacji.

Timotheus Hoettges, Prezes Zarządu Grupy DT podczas inauguracji sieci 5G w Polsce (fot. materiały partnera)

Obecnie sieć 5G T Mobile składa się z pięciu stacji bazowych, nadających sygnał dostępny w centrum Warszawy. Na każdej stacji uruchomiony został system 5G w paśmie 3,5GHz o szerokości kanału 100MHz. Emitowany jest przez anteny umożliwiające stosowanie kluczowej dla działania 5G techniki formowania wiązki i przemieszczania jej zgodnie ze zmianami położenia indywidualnego użytkownika, co gwarantuje najwyższą jakość połącznia (tzw. beam foarming oraz beam tracking).

Każda z wykorzystywanych w projekcie stacji bazowych została przygotowana do potrzeb 5G oraz wyposażona w światłowodowy dostęp do sieci za pośrednictwem standardu 10 GB/s.

– Nie czekamy na przyszłość, tylko tworzymy ją dla Polski, budując i uruchamiając dziś pierwszą sieć piątej generacji w naszym kraju. Wiemy, jak ważnym elementem rozwoju innowacyjnej gospodarki i wsparciem szans rozwojowych społeczeństwa jest 5G. Fakt ten odnotowany został między innymi w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020”. Cieszymy się, że możemy dzisiaj wpisać się w te założenia – mówił w czasie uroczystej inauguracji Andreas Maierhofer, Prezes T Mobile Polska. Podkreślił, że uruchomiona właśnie instalacja to nie jednorazowy test technologii, ale pełnoprawna sieć piątej generacji, która będzie stopniowo rozbudowywana.

Możliwości piątej generacji opisał krótko:

– To zdalne operacje chirurgiczne o precyzji przekraczającej nasze wyobrażenie i precyzyjna diagnostyka w ochronie zdrowia. To nowoczesne rolnictwo, minimalizujące użycie środków chemicznych i maksymalizujące wydajność oraz innowacyjny przemysł 4.0, a w konsekwencji – nowoczesna i konkurencyjna gospodarka. Wiemy, jak przyszłość każdego z nas będzie wyglądać dzięki 5G i tą wizją chcemy podzielić się ze wszystkimi, którzy zdecydują się odwiedzić #5G_LAB – powiedział.

Można zobaczyć i przetestować

Przykłady wykorzystania możliwości sieci 5G w #5G_LAB są spektakularne.

Smart city na makiecie, a jakże, z Pałacem Kultury pośrodku, trójwymiarowe mapy, i możliwość sprawdzenia jak się zarządza inteligentnym miastem, sterując systemami smart city w wirtualnej rzeczywistości, także w sytuacji kryzysowej.

Dzięki VR (Virtual Reality: wirtualnej rzeczywistości), można oglądać rozgrywki sportowe jakby się było w środku akcji. Można zobaczyć jak dzięki nowej technologii będzie się rozwijała gospodarka – przemysł, rolnictwo... Jakie możliwości daje ona medycynie i opiece zdrowotnej.

Także internet rzeczy (IoT). Na przykład kuchnia przyszłości, w której wystarczy spojrzeć na lodówkę, żeby bez jej otwierania wiedzieć, co jest w środku, albo zaparzyć kawę bez podchodzenia do ekspresu. Dzięki okularom AR (Augmented Reality: rozszerzona rzeczywistość) wystarczy spojrzeć na ekspres, żeby zobaczyć dostępne rodzaje kawy, a po wybraniu i zatwierdzeniu konkretnej wersji napoju, już tylko poczekać na przygotowanie napoju. Zabawne? Nie tylko, bo zastosowań mogą być setki i robi się całkiem poważnie.

Dla każdego użytkownika

Piąta generacja mobilnych technologii internetowych oznacza zmianę podejścia do internetu. Ale też zmiany w smartfonach, które staną się pilotami, tabletami, czytnikami itd. Muszą być dużo szybsze, by przesyłać dane z prędkością kilku, a z czasem nawet kilkudziesięciu gigabajtów na sekundę. To oznacza też wymogi ich odpowiedniej odporności mechanicznej, trwałości baterii i możliwości błyskawicznego ładowania. Do tego odpowiednie oprogramowanie i wyświetlacz, który sprosta możliwościom 5G.

– Myśląc o 5G automatycznie bierzemy pod uwagę przede wszystkim niesamowite prędkości transmisji danych, jakie sieci te będą oferować. W rzeczywistości to tylko jedna z wielu cech sieci piątej generacji, która obok pojemności czy niezawodności sprawia, że 5G czyni możliwymi rozwiązania o jakich jeszcze niedawno nie śmieliśmy marzyć i które uczynią nasze życie lepszym i łatwiejszym – wyjaśniał Thomas Lips, Członek Zarządu T Mobile do spraw Technologii i Innowacji.

Bezcenną cechą piątej generacji mobilnej transmisji jest niskie, stałe opóźnienie, nawet poniżej jednej milisekundy, co umożliwia wykorzystanie transmisji 5G do bezpiecznego stosowania w tzw. infrastrukturze krytycznej, gdzie musi przebiegać nie tylko bez zakłóceń, ale i bez opóźnień.

W pierwszej kolejności to bardzo przyspieszy rozwój internetu rzeczy, ten rynek powinien ruszyć bardzo dynamicznie, bo jest w nim potencjał dla pomysłowości biznesowej. Miasta, domy, instytucje, firmy zostaną naszpikowane urządzeniami podłączonymi do sieci. Wymiana informacji między nimi będzie przebiegać niemal w czasie rzeczywistym. Z czasem upowszechniać będą się pojazdy autonomiczne – w komunikacji miejskiej, rolnictwie, logistyce magazynowej, później do wykorzystania indywidualnego.

Szybka transmisja bez opóźnień to potencjał do robotyzacji w gospodarce. Automatyzacja i robotyzacja umożliwią wyłączenie bezpośredniego udziału ludzi w najbardziej niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia zajęciach (np. w gaszeniu pożarów, ratownictwie górniczym i pracy w kopalniach, obsłudze ciężkiego sprzętu i pracy przy substancjach toksycznych). Automatyzacja i robotyzacja to też ogromne pole dla aktywności biznesowej. Budowa urządzeń, robotów, inteligentnych rozwiązań i tworzenie aplikacji – czas pokaże jak wiele pojawi się ich w naszym otoczeniu.

Chirurgiczna precyzja transmisji pozwoli wykorzystać technologię w chirurgii online z wykorzystaniem inteligentnych maszyn i precyzyjnych urządzeń zmniejszających inwazyjność zabiegów i ograniczających ich pole do ściśle określonych miejsc.

Dla każdego indywidualnego użytkownika sieci 5G to także codzienne monitorowanie stanu organizmu i droga komunikacji z lekarzem, który odczyta odpowiednie parametry życiowe online i będzie mógł reagować nawet nie widząc pacjenta. Lekarz nawet nie będzie potrzebny w obszarach, gdzie opiekę nad pacjentem przejmą czujniki badające, np. poziom cukru, pracę serca, ciśnienie, odwodnienia itd. Wtedy alarm czujników sprawi, że pacjent przyjmie odpowiednie leki, bez fatygowania się do przychodni.

Perspektywy dla gospodarki

Automatyzacja i robotyzacja to jeden aspekt, zarządzanie online firmą, przedsiębiorstwem, produkcją – to drugi. Rozwiązania inteligentnie reagujące na zmieniające się warunki, jak światło, temperatura, deszcz, śnieg, wiatr, zadymienie - to kolejna dziedzina. Szybkość reakcji czujników i ich niezawodność zagwarantuje bezpieczeństwo ulic, hal fabrycznych, prawidłowe oświetlenie osiedli i skrzyżowań, uruchamianie ścieżek świetlnych, wprowadzenie rozwiązań awaryjnych. Czy choćby prozaiczne szukanie miejsca do zaparkowania albo najlepszej trasy dojazdu podanej błyskawicznie i bezbłędnie.

5G będzie szeroko wykorzystane w rolnictwie, gdzie masowe wykorzystanie mierników kontrolujących temperaturę gleby, nawodnienie i stan zbiorów, a także automatyzacja i monitoring hodowli zwierząt gospodarskich, umożliwią zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu środków chemicznych.

W gospodarce piąta generacja przyniesie zmianę organizacji pracy, a nowe technologie dadzą nowe miejsca zatrudnienia. Inteligentne fabryki, zinformatyzowane firmy pozwolą na pracę zdalną w znacznie większej skali niż dzisiaj, a to oznacza oszczędności czasu, kosztów firm, kosztów pracy, powierzchni biurowej.

Oczywiście sieci 5G otworzą przed nami zupełnie nowe możliwości w zakresie rozrywki – od stworzenia od podstaw prawdziwie mobilnego gamingu, pozbawionego opóźnień, po umożliwienie korzystania z transmisji koncertów i wydarzeń sportowych przez wykorzystanie rozwiązań z obszaru wirtualnej rzeczywistości.

Są dziedziny, o których jeszcze nie mówimy zbyt wiele, ale wiadomo, że wejście 5G zmieni ich obraz. Dotyczy to m.in. uczenia się, komunikacji między użytkownikami, czerpania fachowych, chronionych prawem autorskim informacji z sieci, e-administracji itp.

Potencjał 5G jest tak wielki, że przerasta naszą wyobraźnię. Jednak zanim całkiem zmieni nasze życie, najpierw musi zacząć działać infrastruktura sieciowa na masową skalę, z totalnym zasięgiem i pełnym wyposażeniem sprzętowym. Kiedy to nastąpi? Można oczekiwać, że niedługo.

Jak zauważyła w czasie inauguracji sieci 5G T-Mobile w Warszawie, Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w T-Mobile, budowa sieci 2G i przejście do 4G zajęło dwadzieścia lat. Piąta generacja ma szansę osiągnąć pełną dojrzałość znacznie szybciej, w czasie krótszym niż dziesięć lat.

