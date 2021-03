Trzy na cztery brytyjskie firmy produkcyjne doświadczyły w ostatnich trzech miesiącach opóźnień wynikających z brexitu, informuje Reuters.

Agencja powołuje się na komunikat branżowejgrupy Make UK, która wezwała rząd do usunięcia problemów, które wciąż widać m.in. w brytyjskich portach.

Prawie co trzecia firma doświadczyła opóźnień od 1 do 2 tygodni, a ponad połowa zanotowała wzrost kosztów wynikających z utrudnień od 1 stycznia w dostępie do jednego europejskiego rynku. Szczególnie mocno brexit odczuły firmy branży spożywczej, dla których opóźnienia oznaczają wzrost ryzyka odrzucenia przez klientów.