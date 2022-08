75 proc. firm produkcyjnych ma problem ze znalezieniem pracowników

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Problem ze znalezieniem osób do pracy ma 75 proc. firm produkcyjnych; chodzi m.in. o pracowników produkcji i IT - wynika z raportu "Niedobór talentów". Wyzwaniem dla branży jest pozyskanie do pracy mężczyzn, gdyż wojna spowodowała odpływ doświadczonych kadr - dodano.

Wnioski płynące z opublikowanego w czwartek raportu ManpowerGroup "Niedobór talentów" wskazują, że 75 proc. firm branży produkcji przemysłowej ma trudności z obsadzeniem miejsc pracy nowymi pracownikami. To więcej niż średnia dla całego kraju, która wynosi 70 proc. - poinformowano w czwartek.