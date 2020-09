7,6 mld PLN w czekoladzie - jakie słodycze najbardziej lubią Polacy?

Wrzesień rozpoczął najintensywniejszy dla producentów czekolady sezon jesienno-zimowy. W tym roku może on wyglądać inaczej niż zwykle, ze względu pandemię koronawirusa.

- Ograniczenia w poruszaniu się i konieczność zakrywania ust i nosa minimalizują ilość okazji do sięgania po słodycze impulsowe. Nie oznacza to, że Polacy nie kupują słodyczy. Robiąc zakupy na zapas sięgamy po większe formaty dla siebie i bliskich. Znajdowały się wśród nich czekolady twarde, które wykorzystujemy także do pieczenia. Właśnie te tabliczki miały wzrosty sprzedaży także na rynkach zagranicznych - tłumaczy Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierownik komunikacji korporacyjnej firmy Wedel.