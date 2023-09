7R rozpoczęło drogę ku dekarbonizacji projektów magazynowych

Komentarz partnera XX Forum Polskich Menedżerów Logistyki – Polska Logistyka

Piotr Miodek, Head of Construction, Engineering and Sustainability, 7R

Inwestowanie w ESG to obecnie nie tylko trend, ale również strategiczna decyzja biznesowa. Działania z zakresu ESG to także odpowiedź na rosnące oczekiwania społeczeństwa, klientów oraz regulacje, ale także szansa na zrównoważony rozwój. W 7R doskonale zdajemy sobie z tego sprawę i właśnie rozpoczynamy budowę projektu, w którym operacyjna emisja dwutlenku węgla zostanie obniżona o ponad 50 proc.

Rozpoczęliśmy właśnie budowę pierwszej inwestycji 7R, realizowanej zgodnie z nową strategią dekarbonizacji. 7R Park Wrocław West II to inwestycja, którą realizujemy w duchu ESG.

Projekt powstaje w Kątach Wrocławskich i zaoferuje blisko 44 000 m kw. nowoczesnej powierzchni logistycznej w doskonałej lokalizacji: magazyny zapewnią bezpośrednie połączenie z autostradą A4 (Węzeł Kąty Wrocławskie). Generalnym wykonawcą inwestycji została firma Kajima Poland. Planowane zakończenie budowy przewidziano na drugi kwartał 2024.

Obecnie największym wyzwaniem w forsowaniu nowych proekologicznych rozwiązań jest budżet. Dążymy do zmniejszenia wpływu na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności biznesu. Jestem przekonany, że osiągnięcie opłacalnej biznesowo zeroemisyjności będzie możliwe w ciągu kilku najbliższych lat. 7R Park Wrocław West II otwiera nowy rozdział w historii 7R i przybliża nas do celu, jakim jest dostarczanie na rynek budynków niskoemisyjnych, a w kolejnych latach także zeroemisyjnych. Piotr Miodek Head of Construction, Engineering and Sustainability, 7R

Proekologiczne rozwiązania

Proekologiczne rozwiązania zastosowane w 7R Park Wrocław West II zostały opracowane przez wewnętrzy zespół ekspertów 7R. Mają one zapewnić oszczędność energii, obniżyć koszty użytkowania i zmniejszyć ślad węglowy.

Co ważne już na etapie projektowania obiektu wykonaliśmy pełne modelowanie termiczne i m.in. dzięki temu wypracowaliśmy rozwiązania, które pozwolą na tak dużą redukcję emisji.

Z naszych wyliczeń wynika, że w tym przypadku operacyjna emisja CO2 będzie o ponad. 50 proc. niższa w stosunku do budynków wybudowanych zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów prawa budowlanego.

W przyszłości, już w trakcie użytkowania, budynek także będzie potrzebował znacznie mniejszej ilości energii elektrycznej do jego użytkowania. Według wyliczeń 7R redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną na metr kwadratowy rocznie spadnie prawie o 70 proc. w stosunku do obowiązujących przepisów.

Wśród zastosowanych rozwiązań technicznych znalazły się: wysokowydajne oświetlenie LED, podniesiona szczelność powietrzna budynku, poprawiona specyfikacja systemów grzewczo-wentylacyjnych wyposażonych w systemy odzysku ciepła jak również wysokosprawnych pomp ciepła oraz system paneli fotowoltaicznych.

Ponadto przed obiektem zostaną zamontowane wiaty na rowery oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych. W bezpośrednim otoczeniu magazynu zwiększona zostanie także bioróżnorodność terenu: powstaną łąki kwietne, ule dla pszczół i domki dla owadów, a dodatkowo przeprowadzone zostaną nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów

Projekt w duchu ESG

Zastosowanie tych wszystkich rozwiązań umożliwi nam ubieganie się o certyfikację BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding, który wymaga spełnienia minimum 85 proc. wszystkich kryteriów certyfikacji.

Ale to nie wszystko. 7R Park Wrocław West II to projekt budowany w duchu ESG. Ważną jego częścią są też rozwiązania poprawiające dobrostan pracujących tam ludzi. 7R Park Wrocław West II będzie miejscem przyjaznym przyszłym pracownikom. Znajdzie się tam strefa relaksu dla pracowników, która zostanie wyposażona w meble wyłonione w ramach konkursu będącego częścią „Warehouse of art”, inicjatywy 7R wspierającej społeczność młodych artystów oraz wellbeing pracowników magazynów.

7R od lat jest pionierem w stosowaniu rozwiązań proekologicznych, takich jak fotowoltaika czy lepsza izolacja budynków. Obecnie tak jak w przypadku 7R Park Wrocław West II wprowadzamy jeszcze bardziej zaawansowane technologie, takie jak m.in wydajne panele fotowoltaiczne czy energooszczędne oświetlenie LED.

Zaproszenie do dyskusji

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzanie zielonych rozwiązań może być kosztowne, ale widzimy też, że większość uczestników rynku zdaje sobie sprawę z konieczności ponoszenia inwestycji na tego typu technologie. Poza tym już obserwujemy, że zielone rozwiązania w długim okresie pozwalają na oszczędności na zużyciu energii i kosztach utrzymania budynków.

