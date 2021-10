Koszykarska przygoda dla całych rodzin

The National Basketball Association (NBA) i Expand Trading Company - promotor i organizator wydarzeń kulturalnych - otworzyły pierwszą na świecie wystawę The NBA Exhibition. Od 8 października można ją oglądać w stołecznym Centrum Praskim Koneser.

The NBA Exhibition to tematyczna wystawa, która prezentuje fascynujący świat NBA, przybliżając wiele emocjonujących historii i faktów o jednej z najlepszych i najsilniejszych lig sportowych. Fascynujący świat koszykówki wciągnie w sportową zabawę nie tylko największych fanów. Wystawę przygotowano z myślą o dużych i małych, zapalonych kibicach i tych, którzy dopiero odkrywają tę dyscyplinę sportu.

Zwiedzający ruszają w podróż przez 20 tematycznych stref, rozpoczynając od inspirującej historii ligi, przez obecnie grającą generację fenomenalnych zawodników, po interaktywną strefę, która pozwoli poczuć się jak gracze NBA.

Już wchodząc na wystawę w świetle reflektorów i owacji tłumu, goście mogą doświadczyć tych samych emocji co zawodnicy wybiegający na boisko. Interaktywna strefa dostarcza zwiedzającym niezapomnianych sportowych emocji, a także umożliwia m.in. przetestowanie swoich predyspozycji do gry, takich jak skoczność czy refleks. Goście wystawy mogą ponadto zdobyć swoje zdjęcie tuż pod koszem, w trakcie wykonywania mistrzowskiego rzutu w towarzystwie największych sław NBA.

The NBA Exhibition to także 50 unikalnych eksponatów z prywatnych kolekcji z oryginalnymi autografami legendarnych zawodników grających kiedyś i dziś.

Żadna inna z dyscyplin nie dostarcza fanom tyle emocji i nie wiąże ich tak mocno jak koszykówka w wydaniu gwiazd NBA. Teraz także polscy miłośnicy tego sportu mogą przeżyć te emocje i doświadczyć jego fenomenu.

– Wchodząc w jubileuszowy, 75. sezon, jesteśmy wyjątkowo podekscytowani, mogąc razem z Expand Trading Company otworzyć pierwszą wystawę The NBA Exhibition właśnie w Warszawie – powiedział David Watts, Senior Director, New Business Development and Global Partnerships, NBA Europe & Middle East.

Wystawa prezentująca idee, kulturę i historię NBA od Warszawy rozpoczyna swoje światowe tournée. Polska edycja będzie pierwszym przystankiem w podróży The NBA Exhibition po największych miastach Europy.

Ze szczegółami na temat wystawy można się zapoznać na www.thenbaexhibition.com.

O NBA NBA to sportowe i medialne przedsięwzięcie biznesowe, zbudowane wokół czterech profesjonalnych lig sportowych: National Basketball Association, Women's National Basketball Association, NBA G League i NBA 2K League. NBA i Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) wspólnie prowadzą także Basketball Africa League (BAL). NBA jest obecna na arenie międzynarodowej, pokazując rozgrywki w 215 krajach w ponad 50 językach oraz sprzedając artykuły związane z rozgrywkami w 100 tys. sklepów w 100 krajach na sześciu kontynentach. Na początku sezonu 2020-21 w zespołach NBA grało 107 międzynarodowych graczy z 41 krajów. Na NBA Digital składają się: NBA TV, NBA.com, aplikacja NBA i NBA League Pass. NBA stworzyła jedną z największych na świecie społeczności w social mediach. Ma 1,9 mld polubień i obserwujących na całym świecie na wszystkich platformach ligowych, drużyn i samych zawodników. Za pośrednictwem NBA Cares liga zajmuje się ważnymi problemami społecznymi, współpracując z uznanymi na całym świecie organizacjami wspierającymi młodzież, edukację, rozwój młodych ludzi i rodziny oraz podejmującymi działania związane ze zdrowiem.