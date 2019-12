8 osób podejrzanych w śledztwie dotyczącym przetargów w szpitalach

Białostocka delegatura Prokuratury Krajowej postawiła ośmiu osobom zarzuty korupcyjne w śledztwie dotyczącym komisji przetargowych w placówkach służby zdrowia w całym kraju. Podejrzani to byli i obecni przedstawiciele handlowi dystrybutora produktów medycznych - podała w środę PK.

Postępowanie prowadzone w Białymstoku dotyczy udzielania w latach 2011–2014 korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne, czyli członkom komisji przetargowych w jednostkach służby zdrowia, w związku z przetargami publicznymi organizowanymi na produkty medyczne - poinformowała prokuratura w komunikacie.

Śledztwem objętych jest ponad sto szpitali z całego kraju, dotychczas zabezpieczono dokumentację dotyczącą ponad dwustu postępowań przetargowych. Ośmioro przedstawicieli handlowych, to pierwsze osoby z zarzutami w tej sprawie - wynika z informacji PAP. Są one podejrzane o udzielanie pracownikom szpitali z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz łódzkiego korzyści, co miało polegać na sponsorowaniu udziału w konferencjach i zjazdach; jak podała prokuratura, wartość takich korzyści wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Wobec podejrzanych zastosowane zostały tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenia majątkowe od 5 do 50 tys. zł, dozory policyjne i zakazy kontaktowania się tych osób ze sobą. Zarzuty im stawiane dotyczą również wchodzenia w porozumienie z członkami komisji przetargowych po to, by to firma medyczna, której byli przedstawicielami handlowymi, wygrywała przetarg. Przy kwalifikacji prawnej zastosowanej przez prokuraturę, podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

"Podejrzani dopuścili się naruszenia Prawa zamówień publicznych, zobowiązującego do przygotowania i przeprowadzenia przetargu publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowania wykonawców zgodnie z zasadą przejrzystości. Formą korzyści było sponsorowanie członkom komisji przetargowych uczestnictwa w konferencjach i zjazdach, których koszt wynosił do 850 zł. W zamian pracownicy dystrybutora produktów medycznych oczekiwali preferencyjnego traktowania" - poinformowała prokuratura.

Śledczy nie podają, jakich konkretnie produktów medycznych dotyczyły przetargi. Według informacji policji, wartość umów podpisanych w wyniku kwestionowanych procedur przetargowych, to kwoty od kilku do ponad 100 tys. z