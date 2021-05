AAA...fort wynajmę. AMW szuka chętnych na wynajęcie toruńskiego fortu

10 czerwca br. bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego rozstrzygnie przetarg na wynajem Fortu XII w Toruniu. Na zagospodarowanie czeka tu zabytkowy budynek forteczny i pond czterohektarowa działka. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu to 3100 zł. Zyski z najmu Agencja przeznaczy na budowę nowych mieszkań dla żołnierzy zawodowych.

Strzelnica, paintball, a może miejsce na plenerowe szkolenia – to kilka ze sposobów na wykorzystanie zabytkowego fortu, który można wynająć od Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy. Przetarg na wynajem tego wyjątkowego obiektu odbędzie się już 10 czerwca. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 3100 zł. Przedsiębiorca lub firma, która zaoferuje najwięcej, będzie miała do dyspozycji przeszło 4 hektary gruntu oraz budynek o powierzchni 1500 m².

Fort XII „Józef Bem” („Jagiełło”) znajduje się w lewobrzeżnej części Torunia, na Podgórzu, tuż przy trasie S10.

W linii prostej od centrum miasta dzieli go jedynie 2,5 km. W sąsiedztwie położone są tereny wojskowe, a dojazd do działki zapewnia droga, która znajduje się w trwałym zarządzie resortu obrony narodowej.

Ze względu na swój historyczny charakter, nieruchomość wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków. Oznacza to, że wynajmujący będzie zobowiązany do uzyskania zgody konserwatora na prowadzenie działalności gospodarczej. Teren nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej.

Fort to jeden z elementów historycznej Twierdzy Toruń. Obiekt wybudowano w latach 1889-1893 na planie trapezu. Przed I wojną światową służył jako koszary wojsk niemieckich. W okresie międzywojennym kwaterowano w nim polskich żołnierzy artylerii, którzy brali udział w ćwiczeniach poligonowych.

Żeby wziąć udział w licytacji, należy wpłacić wadium w wysokości 11 439 zł do 7 czerwca, a następnie stawić się 10 czerwca o godz. 13:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu dostępne są na stronie www.amw.com.pl w zakładce „Nieruchomości”.

Zyski z najmu toruńskiego fortu Agencja Mienia Wojskowego przeznaczy na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP.

Dodatkowych informacji udzielają:

Agata Atamańska-Pyrc

Specjalista Działu ds. Marketingu i PR

Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy

e-mail: a.atamanska@amw.com.pl

tel. 52 52 57 847

Małgorzata Weber

rzecznik prasowy AMW

tel. (22) 314 99 78

kom.: 695 695 600

e-mail: m.weber@amw.com.pl

www.amw.com.pl

www.wtwoichrekach.amw.com.pl

www.sklep.amw.com.pl

www.facebook.com/agencja.mienia.wojskowego/