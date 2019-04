Abonamenty dla zwierząt ze wsparciem inwestora

Pakiety medyczne dla psów i kotów jako pozapłacowy dodatek? Takie rozwiązanie proponuje Pethelp.

Start-up Pethelp chce upowszechnić profilaktykę zdrowotną zwierząt domowych, oferując pakiety medyczne dla psów i kotów jako nową formę pozapłacowych dodatków dla pracowników. Fundusz venture capital AgriTech Hub właśnie zainwestował w ten projekt 400 tys. zł. Zakłada on, że dzięki stałym, dostosowanym do potrzeb opłatom miesięcznym właściciele zwierząt będą mogli pozwolić sobie na regularne wizyty w placówce weterynaryjnej. Pakiety weterynaryjne spółki można zrealizować w Warszawie, Krakowie i Łodzi. Oferta skierowana jest głównie do firm i korporacji, które mogą wzbogacić o...