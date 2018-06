Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery osoby podejrzewane o udział w grupie przestępczej, która prała pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł - nie mniej niż 5 mld zł - poinformowano w piątkowym komunikacie.

Zobacz więcej fot. Grzegorz Kawecki

Do akcji ABW doszło we wtorek 26 czerwca w wynika z informacji uzyskanych w piątek w wydziale komunikacji społecznej departamentu bezpieczeństwa narodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wobec trzech zatrzymanych przez ABW sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie.



"Zatrzymani to pracownicy polskich banków. Swoim działaniem umożliwiali legalizowanie +wypranych+ pieniędzy poprzez dokonywanie transferu środków finansowych na rachunki bankowe poza polski system finansowy - głównie do Wietnamu, Chin oraz innych państw, m.in. USA, Kanady i ZEA" - głosi komunikat.



Wcześniej, w tej samej sprawie, zatrzymano 4 obcokrajowców pełniących kluczową rolę w działalności grupy przestępczej. Grupa działała od lutego 2015 r. do połowy marca 2018 r. na terenie podwarszawskiej Wólki Kosowskiej, Warszawy oraz innych miejscowości na obszarze Polski.



W tej sprawie Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie wyłudzenia podatku VAT przy obrocie towarami z Dalekiego Wschodu o wartości nie mniejszej niż 165 mln zł oraz pranie pieniędzy pochodzących z tych przestępstw.



Według śledczych członkowie grupy rejestrowali, nabywali udziały bądź kontrolowali działalność szeregu spółek tzw. słupów. Grupa zaniżała wartość celną importowanych towarów, przez co uszczuplano należny podatek VAT. Należności za towar przekazywane były na rachunki bankowe w Polsce, a potem niezwłocznie transferowane za granicę.



Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu pomocnictwo przy praniu pieniędzy - podał wydział. Wobec trzech sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie, a wobec czwartego zastosowano 50 tys. poręczenia majątkowego, dozór policji i zakaz opuszczania kraju.