ABW zatrzymało kolejne osoby w związku ze śledztwem dotyczącym piramidy finansowej

Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, do zatrzymań doszło 2 i 15 marca tego roku na terenie Gdyni i Bydgoszczy. "Zatrzymane przez ABW osoby to dwie kobiety podejrzane o pomoc w ukrywaniu się Joannie S. i jej synowi Mikaelowi S. – organizatorom fikcyjnego obrotu dziełami sztuki na wielką skalę, a także współpracownik Joanny S. – Jacek H. Sprawa jest kontynuacją śledztwa, które dotyczyło prowadzenia fikcyjnego obrotu artefaktami" - przekazał Stanisław Żaryn.

Dodał, że podejrzane kobiety to matka i córka. Marzena M. była agentką Galleri New Form. Pośredniczyła w zawarciu co najmniej 28 umów dotyczących inwestycji, uzyskując za to korzyść w wysokości 5 proc. ich wartości – w sumie ponad 160 tysięcy złotych. Marzena M. razem ze swoją córką Magdaleną M. pomagały organizatorom piramidy finansowej Galleri New Form w ukrywaniu się na terytorium Hiszpanii. Młodsza z kobiet odwiedzała ich za granicą, kontaktowała się z nimi za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz zostawiła im swoją kartę płatniczą, z której korzystali.

"Jacek H. był agentem Joanny S., formalnie współpracował z nią od października 2013 r. Pośredniczył w zawarciu co najmniej 232 umów na rzecz Galleri New Form. W wyniku swojej działalności mężczyzna osiągnął korzyść majątkową z tytułu otrzymywanych prowizji w kwocie ponad 4 mln zł" - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Podał, że Marzena M. i Jacek H. usłyszeli zarzut prowadzenia działalności parabankowej. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego. Magdalenie M. został przedstawiony zarzut utrudniania postępowania karnego. Podejrzana przyznała się do zarzucanego jej czynu. Prokurator postanowił zastosować wobec niej dozór policyjny.

"W toku śledztwa ustalono, że podmiot Galleri New Form oferował inwestycje w dzieła sztuki, polegające na nabyciu prawa własności dzieła na okres od 6 do 12 miesięcy. Organizatorzy procederu gwarantowali zwrot kapitału powiększony o 36 proc. zysku w skali roku poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu, przy czym wypłata kapitału wraz z zyskiem następowała z wpłat kolejnych inwestorów" - zaznaczył Żaryn. Dodał, że znaczna część inwestorów nie odzyskała środków, które zainwestowali w przedsięwzięcie.

Śledztwo prowadzone jest przez funkcjonariuszy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku pod nadzorem białostockiej Prokuratury Regionalnej.