Adamczyk o regionie Karpat: najistotniejsza jest dobra sieć komunikacji

Dla regionu Karpat najistotniejsza jest dobra sieć komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej – mówił w sobotę podczas wideokonferencji "Europa Karpat" minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podkreślił, że będzie ona "swoistym silnikiem rozwoju" tej części Europy.

Jak zaznaczył szef resortu infrastruktury podczas odbywającego się w ramach wideokonferencji "Europa Karpat" panelu "Infrastruktura Północ-Południe 2040. Zielony Ład – Bezpieczeństwo na drodze. Bezpiecznie i blisko dla podróżnych. Bezpiecznie dla środowiska", państwa regionu wiele łączy. "Ale nie możemy powiedzieć, że łączą nas dobre drogi, dobra sieć transportowa, drogowa czy kolejowa".

Dlatego, jak zaznaczył, najistotniejsza dla rozwoju tej części Europy "jest dobra sieć komunikacji samochodowej, kolejowej, lotniczej".

"Dla każdego z państw regionu najważniejsza jest Via Carpatia oraz jej odnogi" – mówił.

Według niego wyzwaniem jest znalezienie takich rozwiązań, które nie tylko pomogą wesprzeć transport samochodowy, kolejowy i będą przyjazne środowisku naturalnemu, "ale przede wszystkim będą powodowały, że ten transport będzie bezpieczny, przewidywalny".

"Ta inwestycja to przede wszystkim droga nowoczesnych technologii, to droga, która daje szanse, że wzdłuż niej, i dzięki odnogom od niej odchodzącym, będą mogły lokować się w całym regionie środkowo-wschodniej Europy przedsięwzięcia gospodarcze" – podkreślił minister Adamczyk.

Dodał, że dzięki temu będzie postępowała ekspansja gospodarcza na wschód. "To przedsięwzięcia nie tylko rodzime, ale także kumulujące kapitał z całego świata" – wskazał.

Przypomniał, że państwa Trójmorza zabiegają o to, by szklak nowoczesnych technologii, przyjazny środowisku znalazł się w sieci bazowej TEN-T.

"Pracujemy nad tym projektem. Celem będzie kolejny korytarz komunikacyjny ważny dla Europy Środkowo-Wschodniej" – zaznaczył Adamczyk.

Szef MI wskazał, że Polska "swój odcinek Via Carpatii wybuduje do końca 2025 r. Już dzisiaj wyposażamy ją w najnowocześniejsze systemy zarządzania, sterowania, w nowoczesne technologie, które wspomagać będą kierowców" – deklarował.

Jak powiedział obecny podczas sobotniej e-konferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber, Via Carpatia będzie służyła nie tylko do wygodnej, szybkiej, ale przede wszystkim bezpiecznej komunikacji.

"Chcemy zredukować liczbę wypadków, rannych, ofiar śmiertelnych. Mamy nadzieję, że do perspektywy 2030 r. nam się to uda. Planujemy do tego roku ograniczyć liczbę ofiar na drogach o 50 proc." – mówił.

Via Carpatia w Polsce będzie miała ponad 700 km długości i przebiegnie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Jej częścią, oprócz S19, będzie też m.in. S61.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie (Podkarpackie) przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym i do greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą: szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej.