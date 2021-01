Adamczyk: podpisaliśmy dziesięcioletnią umowę z PKP Intercity, wartą ponad 21 mld zł

Ministerstwo Infrastruktury podpisało z PKP Intercity umowę ramową na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Umowa będzie obowiązywała w latach 2021 - 2030, a jej wartość to ponad 21 mld zł.

"Dzięki tej decyzji zmieni się rzeczywistość transportu kolejowego w Polsce realizowanego między innymi przez PKP Intercity. Ta umowa oznacza dalsze korzyści dla pasażerów. Do wprowadzonych w ostatnich latach udogodnień dołączą kolejne, jak nowoczesne i wygodne składy czy wagony" - powiedział minister.

Andrzej Adamczyk, fot. Marek Wiśniewski

Przedmiotem tej umowy, zwanej PSC (z ang. Public Service Contract), podpisanej między przewoźnikiem a Ministerstwem Infrastruktury jest świadczenie przez PKP Intercity usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021 – 2030. Wartość umowy wynosi 21,091 mld zł. Celem porozumienia jest zwiększenie udziału transportu kolejowego w rynku przewozów pasażerskich i dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego.

Nowa umowa umożliwi wzrost liczby połączeń uruchamianych rocznie przez PKP Intercity w kolejnych latach ze 120 tys. pociągów w 2021 roku do ponad 196 tys. w 2030 roku, co stanowi wzrost o 64 proc.

Wykorzystane zostaną efekty modernizacji linii kolejowych - rozwinie się oferta oraz zwiększy częstotliwość kursowania pociągów PKP Intercity na głównych trasach, w tym: Warszawa – Białystok, Warszawa – Lublin, Warszawa – Radom – Kielce – Kraków, Warszawa – Częstochowa, Poznań – Szczecin, na których pociągi będą kursować co godzinę. Warszawę i Łódź, a także Kraków z Poznaniem przez Katowice i Wrocław będą łączyć pociągi kursujące częściej niż raz na godzinę.

Adamczyk dodał, że nastąpi również przyspieszenie przejazdów koleją pomiędzy głównymi polskimi miastami, ponadto pociągi będą kursowały częściej.

Obecny na konferencji wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki zwrócił uwagę, że podróże koleją są jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej ekologicznych form transportu.

Dodał, że te ponad 20 mld zł, które przez dziesięć lat będą inwestowane w PKP Intercity przez polski rząd, popłyną szerokim strumieniem do wielu polskich firm i to nie tylko tych z sektora kolejowego.

"To jest mocny impuls do rozwoju naszej gospodarki, do rozwoju tych firm, do ich wzrostu, do tego, żeby polskie firmy (...) mogły skutecznie rywalizować na naszym rynku, ale i na rynkach międzynarodowych" - podkreślił Małecki.

Z kolei Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA i przewodniczący rady nadzorczej PKP Intercity powiedział, że zawarta umowa na świadczenie usług publicznych przez PKP Intercity jest przede wszystkim gwarancją stabilności funkcjonowania narodowego przewoźnika pasażerskiego.

Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity ujawnił, że dzięki podpisanej właśnie umowie, kolejowa spółka będzie mogła zainwestować w rozwój taboru i nowoczesne zaplecze techniczne około 19 mld zł.

"Gdybyśmy nie mieli zabezpieczenia poprze tę umowę, trudniej byłoby nam pozyskiwać fundusze" - dodał.