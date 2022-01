Administracja Bidena nie chce, by sankcje na Rosję zakłóciły globalny system finansowy

Administracja prezydenta USA Joe Bidena prowadziła rozmowy z największymi amerykańskimi bankami na temat wprowadzenia sankcji na Rosję, gdyby doszło do jej inwazji na Ukrainę. Zapewniono o staraniach, by ewentualne restrykcje nie zakłóciły globalnego systemu finansowego.

„Członkowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i inni wysocy rangą urzędnicy administracji rozmawiali w tym tygodniu z dyrektorami banków, w tym Citigroup Inc, Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co oraz Goldman Sachs Group Inc, aby ocenić, jak postępować” – podała w piątek powołując się na swoje źródła agencja Bloomberg specjalizująca się w informacjach na temat rynków finansowych.