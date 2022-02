Notowany na giełdzie w Nowym Jorku leasingodawca reaguje na sankcje nakładane na Rosję przez Unię Europejską oraz USA.

,,AerCap zamierza w pełni zastosować się do wszystkich obowiązujących sankcji, które będą wymagały zaprzestania działalności leasingowej z rosyjskimi liniami lotniczymi’’, poinformowała spółka. Leasingodawca nie skomentował, czy będzie dążył do odzyskania swoich samolotów.

Chociaż sankcje dotyczą tylko ok. 5 proc. portfela Aercap, to według analizy IBA Group, będą one miały wpływ na znaczną część rosyjskiej floty odrzutowców, liczącej obecnie152 maszyny o wartości rynkowej zbliżonej do 2,5 mld USD.