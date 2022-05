Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości w Pile. Działka z miejscami postojowymi i dawny koszarowiec czekają na nowych właścicieli

Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego szuka nabywców na nieruchomości położone w Pile. Pod koniec maja – po raz pierwszy – pod młotek trafi działka z miejscami postojowymi przy ul. Kusocińskiego, a w pierwszej połowie czerwca dawny budynek koszarowy przy ul. Kołobrzeskiej. Cena wywoławcza pierwszej nieruchomości to 215 tys. zł, a licytacja drugiej rozpocznie się od 1 mln 50 tys. zł. Zyski z pozytywnie rozstrzygniętych przetargów Agencja przeznaczy na inwestycje mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych.

Pierwszą ze wspomnianych nieruchomości będzie można kupić już 31 maja br. To niezabudowana, nieogrodzona i częściowo utwardzona działka o powierzchni 1300 m². Na jej terenie znajduje się 30 miejsc postojowych oraz zieleń. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane jest budynki mieszkalne oraz garaże.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego daje przyszłemu właścicielowi możliwość postawienia na działce zabudowy garażowej. Zainteresowani zakupem nieruchomości będą musieli zaoferować za nią co najmniej 215 tys. zł. Przetarg odbędzie o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a. Warunkiem udziału jest wpłata wadium w wysokości 21 tys. do 26 maja br.

Kolejna pilska nieruchomość, która wkrótce trafi pod młotek, to czterokondygnacyjny, nieużytkowany budynek koszarowy przy ul. Kołobrzeskiej. Przyszły właściciel będzie miał tu dyspozycji ponad 3000 m2 powierzchni użytkowej oraz działkę o wielkości przekraczającej 8100 m². Zgodnie z zapisami planistycznymi nieruchomość usytuowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej.

Działka zlokalizowana jest w północnej części miasta. W sąsiedztwie znajduje się budynek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, osiedle mieszkaniowe, ogródki działkowe oraz byłe lotnisko wojskowe. Cena wywoławcza to 1 mln 50 tys. zł. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 7 czerwca br. o godz. 10:00 w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy. Żeby wziąć udział w licytacji należy do 2 czerwca br. wpłacić wadium w wysokości 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat sprzedawanych nieruchomości dostępne są na stronie www.amw.com.pl w zakładce „Nieruchomości/Przetargi nieruchomości”. Zyski ze sprzedaży nieruchomości Agencja przeznaczy na realizację ustawowych zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP, w tym realizację inwestycji mieszkaniowych dla żołnierzy.

