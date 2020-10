Agencja S&P podwyższyła prognozę PKB Polski w tym roku, oczekuje 4,5 proc. wzrostu w przyszłym

Agencja S&P Global Ratings zrewidowała prognozę spadku PKB Polski w 2020 r. do -3,4 proc. z -4,0 proc. poprzednio - wynika z raportu agencji z 29 września. W 2021 r. agencja spodziewa się odbicia tempa wzrostu w Polsce do 4,5 proc.

"Zrewidowaliśmy naszą prognozę dla dynamiki PKB Polski w górę do -3,4 proc. w tym roku z -4,0 proc. poprzednio. W 2021 r. prognozujemy solidne ożywienie na poziomie 4,5 proc. Szybkie wdrożenie wsparcia fiskalnego i monetarnego w pierwszej połowie roku okazało się skuteczne w zapobieganiu większemu spadkowi PKB" - napisano w raporcie.



"Polska będzie jednym z głównych beneficjentów unijnego funduszu naprawczego, który - począwszy od połowy 2021 roku - będzie wspierał inwestycje i tworzenie miejsc pracy. Sądzimy, że pieniądze z unijnego funduszu zaczną napływać od połowy 2021 r. Projekty w ramach funduszu odbudowy doprowadzą do wzrostu inwestycji, prowadząc do ożywienia i tworzenia nowych miejsc pracy. W tym kontekście oczekujemy, że konsumpcja prywatna w Polsce pozostanie mocna" - dodano.



Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.



Agencja S&P zaplanowała przegląd ratingu Polski na piątek, 2 października.