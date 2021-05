Agencja sprzedaje mieszkania w Leźnicy Wielkiej. Ceny już od 1500 zł za metr!

Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego sprzedaje kolejne mieszkania w Leźnicy Wielkiej w woj. łódzkim. Tym razem na nabywców czeka osiem lokali o powierzchni od niespełna 42 do prawie 84 m2. Ceny wywoławcze za metr rozpoczynają się już od 1514 zł. Zyski ze sprzedaży mieszkań Agencja przeznaczy na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP.

Już 18 czerwca br. Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy rozstrzygnie kolejne przetargi na sprzedaż mieszkań w Leźnicy Wielkiej Osiedle. Pod młotek trafi osiem lokali o powierzchni od 41,95 m2 do 83,43 m2. Oferowane mieszkania mają od dwóch do czterech pokoi. Do każdego lokalu przynależy piwnica, a część wyposażona jest również w balkony. Ceny wywoławcze wahają się od 90 do 200 tys. zł.