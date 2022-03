S&P Global Ratings i Fitch obniżyły ratingi rosyjskich spółek finansowych w związku z obniżeniem wcześniej oceny wiarygodności kredytowej Rosji oraz sankcjami nałożonymi na nią za napaść na Ukrainę.

3 marca S&P Global obniżył rating Rosji do „CCC-”. Obecnie obniżył do „CCC+” ocenę wiarogodności kredytowej kilku rosyjskich spółek ubezpieczeniowych, m.in. Alfastrakhovanie, Energogarant i Ingosstrakh Insurance. Rating Sberbank Insurance został obniżony do „CCC-”.