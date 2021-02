Agora odwołała się od zakazu przejęcia kontroli nad Eurozet

W poniedziałek Agora złożyła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK, zakazującej koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Eurozet.

Wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w październiku 2019 r. Miesiąc później Prezes UOKiK skierował sprawę do tzw. drugiego etapu co oznacza, że konieczne było przeprowadzenie dokładnego badania rynku. W listopadzie 2020 roku Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przedstawił zastrzeżenia do tej koncentracji. 7 stycznia zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę argumentując, żę transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych – dwie wiodące grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70 proc. udział w rynku.

fot. Grzegorz Klatka / Forum - W opinii Spółki, popartej dołączonymi do odwołania opiniami ekspertów z dziedziny ekonomii, prawa konkurencji oraz rynku radiowego, wydana przez Prezesa UOKiK decyzja budzi poważne zastrzeżenia co do merytorycznej poprawności, w związku z czym Spółka wnosi o jej zmianę poprzez wydanie decyzji w przedmiocie zgody na koncentrację Agora i Eurozet – głosi komunikat Agory wydany w poniedziałek, 8 lutego. Spółka argumentuje m.in. że Prezes UOKiK „dopuścił się naruszenia prawa materialnego wydając decyzję bez udowodnienia, że w wyniku koncentracji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, co jest przesłanką niezbędną do zablokowania transakcji”. - Spółka jest przekonana, że pozytywne rozstrzygnięcie Sądu będzie miało znaczenie nie tylko dla tej konkretnej koncentracji, ale dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce, przywracając gwarancję, że tak daleko ingerujące w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej rozstrzygnięcia muszą być podejmowane wyłącznie w oparciu o przepisy prawa i mieć głębokie, merytoryczne uzasadnienie – głosi oświadczenie zarządu Agory.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗