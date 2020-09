Nowozelandzki przewoźnik lotniczy, linie Air New Zealand zasygnalizowały, że redukcja zatrudnienia może objąć dodatkowe 385 stanowisk. Oznaczać to będzie, że z powodu pandemii koronawirusa prace straci około 37 proc. zatrudnionych w spółce, informuje Reuters.

To w ujęciu procentowym znacznie głębsze cięcie niż zapowiadają najbliżsi konkurenci w tym australijskie linie Qantas Airways (około 30 proc.) czy 20-proc. redukcje w przypadku Singapur Airlines.

Zapowiedź dodatkowych redukcji w Air New Zealand jest wynikiem m.in. spadku popytu na trasach do Ameryki Północnej. Przewoźnik przed kilkoma dniami poinformował o przedłużeniu uziemienia swojej floty Boeingów 777 co do najmniej września 2021 r.

W dającej się przewidzieć przyszłości, mamy około 385 osób więcej personelu pokładowego, niż potrzebujemy – napisała spółka w oświadczeniu.