Airbus ma nadzieję na porozumienie z Qatar Air

– Jesteśmy w niefortunnej sytuacji. Qatar Airways jest dla nas bardzo ważnym klientem – powiedział dyrektor generalny Airbusa, Guillaume Faury. Dodał on jednak, że spółka ,,musi się bronić, chce jednak znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na polubowne zażegnanie konfliktu’’.

Sercem sporu między producentem a linią lotniczą jest farba znajdująca się na powierzchni samolotów, która w jeszcze stosunkowo nowych modelach A350 zaczęła się łuszczyć. Doprowadziło to do odmowy przyjęcia zaległych samolotów przez Qatar Air. W reakcji na to Airbus anulował duże zamówienie na inny model i sprawa trafiła do londyńskiego sądu.

Airbus swoją linię obrony przedstawi w przyszłym tygodniu. Producent uważa, że zagrożenie nie istnieje, a Qatar Airways wpłyną na lokalny urząd regulacji lotnictwa, który uziemił samoloty. Przewoźnik zaprzecza, twierdząc, że Airbus jest mu winien ponad 600 mln USD odszkodowania z tytułu wstrzymania lotów 21 odrzutowców.