Airbus przygotowuje się do ożywienia branży lotniczej

Airbus wznowił prace nad przekształceniem francuskiej linii montażowej, na której niegdyś produkowano super-jumbo A380. Jest to kolejny sygnał pokazujący, że producent samolotów przygotowuje się do ożywienia sektora lotniczego.

W zeszłym roku spustoszenia spowodowane kryzysem koronawirusowym opóźniły modernizację zakładu w Tuluzie. Nowa linia produkcyjna ma być gotowa do użytku do końca 2022 roku. Będzie ona wykorzystywana do budowy samolotów A320 i A321.

Wraz z istniejącymi zakładami w Hamburgu (Niemcy) i Mobile (Alabama), Tuluza stanie się trzecim zakładem Airbusa produkującym większą wersję A321 wąskokadłubowego odrzutowca.

Powinno to poprawić jakość produkcji i konkurencyjność Airbusa, a jednocześnie wesprzeć wejście do służby długodystansowego wariantu A321XLR z Hamburga w 2023 roku.

W wydanym oświadczeniu Airbus poinformował, że inwestycja jest odpowiedzią na planowane ożywienie branży lotniczej.