Akcje firmy Biogen podrożały po zatwierdzeniu leku na Alzheimera

Amerykański regulator zatwierdził nowy lek firmy Biogen, który ma pomóc osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera. W reakcji na to akcje firmy poszybowały w górę.

Akcje zyskały aż 64 proc. tuż po informacji o zatwierdzeniu, co spowodowało krótki zastój na rynku. Skończyło się na 38 proc. przy 395,85 USD. To największy jednodniowy wzrost firmy od listopada, kiedy to amerykański regulator po raz pierwszy powiedział, że leczenie proponowane przez Biogen wydaje się skuteczne.

Biogen planuje sprzedawać lekarstwo pod nazwą handlową Aduhelm. Terapia będzie kosztowała 56 tys. USD rocznie.

Decyzja Food and Drug Administration jest pierwszym zatwierdzeniem terapii związanej z Alzheimerem od 2003 roku. To również mile widziana wiadomość dla milionów ludzi cierpiących na tę chorobę.