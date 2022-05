Akcje firmy Rivian tanieją

Ford posiada około 12 proc. udziałów, czyli niecałe 102 mln akcji, amerykańskiego producent elektrycznych pickupów, SUV-ów i samochodów dostawczych. Według informacji podanych przez redakcję Bloomberga, koncern założony przez Henry’ego Forda postanowił sprzedać niespełna 8 mln z nich.

Do sprawy odniósł się również David Faber z CNBC. Za pośrednictwem Tweetera poinformował on, że sprzedażą akcji zajmuje się już Goldman Sachs.

Medialne doniesienia odbijają się na wartości akcji producenta. Po godzinie 15:30 za akcję Riviana trzeba zapłacić 25,49 USD. Oznacza to niemal 12-proc. spadek w stosunku do piątkowego zamknięcia giełdy. Względem rekordowej ceny, która w listopadzie 2021 roku wyniosła 179,47 USD, jest to ponad 85-proc. strata.